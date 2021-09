Il sera plus facile d'installer des bornes de recharge en sous-sol à Bruxelles

Les règles imposées par le Siamu ont été assouplies. Celles-ci freinaient l'installation de bornes de recharge dans les parkings privés, selon le ministre Maron et plusieurs acteurs économiques.

Le nombre de bornes de recharge pour les véhicules électriques pourrait connaître un boom à Bruxelles dans les prochains mois. Et ce en raison d'un accord conclu avec le Siamu (Service d'incendie et d'aide médicale urgente) sur les règles d'installation des bornes dans les parkings souterrains.

Redoutant des difficultés d'accès en cas d'incendie, les pompiers bruxellois demandaient jusqu'ici de ne pas disposer d'emplacements pour véhicules électriques à plus de 45 mètres des entrées/sorties. L'impossibilité de répartir les bornes entre les différents étages est désormais levée. La présence d'un système onéreux de sprinklage (extinction automatique à eau) n'est plus non plus requise. En revanche, des détecteurs de fumée et de CO seront désormais obligatoires pour les grands parkings (+ de 1.250 m²) ou ceux comprenant des niveaux inférieurs au -1.

"Un cadre clair a été fixé, avec des règles beaucoup plus souples pour ceux qui veulent installer des bornes." Alain Maron Ministre bruxellois de l'Environnement

"En discutant avec le Siamu, on s'est rendu compte que ce qui leur posait vraiment problème, c'est la vétusté de certains parkings. Mais nous avons dissocié la question des bornes et on s'est engagé à renforcer, en parallèle, les règles incendies dans les parkings. Un cadre clair a été fixé, avec des règles beaucoup plus souples pour ceux qui veulent installer des bornes", fait valoir le cabinet Maron.

Un courrier a été envoyé à tous les gestionnaires de parking pour les informer de ces nouvelles conditions. Le CEO d'Interparking estime que cela ne changera rien pour sa société. "Nous n'avons jamais eu de problème dans nos négociations avec le Siamu à part l'interdiction de bornes rapides en sous-sol. C'est un peu comme pour la 5G, il n'y a qu'à Bruxelles que cela pose un souci...", indique Roland Cracco.

Electric Avenue

La chambre bruxelloise du commerce (Beci) et la société BePark sont d'un autre avis.

"C'est l'occasion pour les habitants qui n'ont ni parking ni borne d'utiliser les parkings de bureaux vides le soir et pour les propriétaires de valoriser leur bâtiment." Camille Callens Beci

Celles-ci avaient annoncé, en 2020, le lancement du projet Electric Avenue visant à installer 300 bornes dans des parkings d'immeubles situés le long de l'avenue Louise. "C'est l'occasion pour les habitants qui n'ont ni parking ni borne d'utiliser les parkings de bureaux vides le soir et pour les propriétaires de valoriser leur bâtiment. Notre consortium pensait aller très vite comme il ne faut pas de permis d'urbanisme, mais on s'est vite rendu compte que la règlementation Siamu ne permettait pas de déployer des bornes au niveau -1, privant les propriétaires d'économies d'échelle", explique Camille Callens, chef de projet chez Beci. "Le politique a avancé sur la règlementation et maintenant le privé va pouvoir faire sa part!"

Lire aussi Comment installer une borne de recharge chez soi?

Du côté de BePark, qui gère déjà plus de 15 parkings aux abords de l'axe Louise, on estime que presque toutes les conditions sont désormais réunies pour que l'installation de bornes décolle. "Nous avions un problème avec le Siamu qui est levé. Il y a une nouvelle déduction fiscale pour les entreprises qui installent des bornes semi-publiques. Et l'arrêté Ratio de la Région fixera bientôt le nombre minimal de bornes à installer dans les parkings d'ici 2025", résume le patron Julien Vandeleene.

Mille bornes

184 Bornes électriques Le nombre de bornes électriques installées par l'entreprise PitPoint qui avait obtenu la concession de services concernant la fourniture, l’installation et l’exploitation des bornes de recharge.

En attendant de voir les effets des nouvelles règles Siamu, qu'en est-il du nombre de bornes à Bruxelles? Côté public, tout d'abord, on recense à ce jour 184 bornes avec chacune deux points de recharge, selon le cabinet d'Elke Van den Brandt (Groen). Ces bornes ont été installées en voirie par la société PitPoint (Total) qui pourra encore prendre en charge toutes les demandes enregistrées avant la fin de sa concession en octobre. On table sur un total de 250 d’ici à la fin de l'année 2021.

À l'avenir, des lots seront octroyés aux opérateurs se présentant au marché selon plusieurs appels d'offres dont le premier sera lancé début 2022 par l'exécutif régional qui collabore avec les 19 communes pour assurer un déploiement homogène sur l'ensemble du territoire.