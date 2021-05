JCDecaux décroche l'exclusivité du marché bruxellois d'affichage publicitaire

Précédemment détenu par ClearChannel , ce contrat exclusif de 15 ans effectif à compter du 15 juin porte, selon JCDecaux, sur le design , l' installation , l' entretien , l' exploitation et la maintenance de 335 abribus et 215 Mobiliers Urbains Pour l'Information (MUPIs).

Entreprise mondiale

Toujours selon JCDecaux, des écrans digitaux seront par ailleurs installés aux endroits les plus stratégiques de la ville , proposant des messages contextualisés, géolocalisés et en temps réel. Ils alterneront entre informations locales et publicités.

A l'échelle mondiale, JCDecaux affirme être présent dans 3.670 villes de plus de 10.000 habitants et disposer d'une audience journalière de plus de 840 millions de personnes dans plus de 80 pays. La multinationale emploie 10.230 collaborateurs.