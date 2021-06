Jusqu'à 22 heures, le quartier Dansaert revit....

À la veille de la réouverture complète des restaurants, le quartier Dansaert revit. Et les nouveaux horaires devraient donner un nouveau souffle.

Le quartier Dansaert, du nom de cette rue bordée de boutiques de créateurs qui relie la Bourse au canal, a tout connu ces dernières années. Et beaucoup souffert. C'est un mauvais tiercé, et qu'il soit dans l'ordre ou le désordre importe peu. Fermeture des tunnels, attentats (Paris et Bruxelles) et chantier du piétonnier, les commerçants du quartier ont bien dégusté. Au propre comme au figuré. Rajoutez à cela deux confinements provoqués par une pandémie dont on ignore encore l'origine à ce jour, et vous comprendrez aisément pourquoi la coupe – déjà bien pleine – ne demandait qu'à déborder. Malgré cela, à quelques jours de la réouverture complète des restaurants, on a voulu aller prendre le pouls de quelques commerçants du quartier.

Le disque, ce "gagnant" du covid

Lundi matin, le soleil brille (enfin). Notre attention est attirée par de la musique. La porte de la boutique Caroline Music est ouverte. Nous sommes à un jet de pierre de la Bourse. Yves Deblander, un des deux associés de cette enseigne présente à Bruxelles depuis 1977 (d'abord au passage Saint-Honoré, puis le long du boulevard Anspach, presque en face de l'Ancienne Belgique), trie les nouveaux arrivages de vinyles. Et semble d'excellente humeur. Sans le savoir, nous sommes tombés sur un des "gagnants" de la crise du covid.

"Depuis la réouverture, le 27 novembre, c'est Noël tous les week-ends." Yves Deblander Associé chez Caroline Music

"Depuis la réouverture, le 27 novembre, c'est Noël tous les week-ends", explique Yves Deblander. Les gens qui ont gardé leur emploi ont pu faire des économies et, comme il n'y avait plus d'autre culture accessible que les livres et la musique, Caroline Music a bien tourné. Corollaire de cette involontaire baraka, Yves Deblander sait que son chiffre d'affaires diminuera quand les lieux culturels pourront rouvrir leurs portes. "Le portefeuille des gens va être déplacé vers autre chose", explique-t-il. "Nous sommes une sorte de commerce lié à l'artiste. Comme les gens ne pouvaient plus aller aux concerts, une façon de soutenir les artistes était d'acheter leurs disques. À la première réouverture, on a eu des gens qui sont entrés dans le magasin, et qui nous ont demandé de leur donner pour 60 euros de vinyles", s'amuse-t-il, s'interrompant de temps à autre pour conseiller un client.

"On commence à réfléchir pour le futur, mais on se pose encore beaucoup de questions." Tom Bonte Directeur général de l'Ancienne Belgique

L'Ancienne Belgique (AB) se trouve presque en face de Caroline Music. Il suffit de traverser le (tant décrié) piétonnier pour prendre des nouvelles de cette salle de concert, dont la réputation n'est plus à faire. "On commence à réfléchir pour le futur", nous explique Tom Bonte, le directeur général de l'AB, "mais on se pose encore beaucoup de questions. On ne sait toujours pas si on pourra rouvrir pour 1.000 ou 2.000 personnes, et si elles seront debout ou assises."

Le festival Boterhammen in het park déménage

Pour le grand public, la salle est complètement fermée depuis le mois de mars. Entre les deux confinements, il y a bien eu un ou deux concerts, mais uniquement pour 200 personnes (alors que la grande salle a une capacité de 2.000 personnes). Pour Tom Bonte, c'est l'incertitude qui règne encore. Sur le nombre de personnes acceptées, et sur la façon dont elles pourront venir. En attendant, pas de réouverture prévue ces jours-ci, quoi qu'il arrive. À partir du 15 juin, la salle principale sera en rénovation technique. C'est après l'été que l'AB devrait revenir, sous une formule encore à déterminer. "À partir du 1ᵉʳ septembre, le calendrier est plein. Il s'agit surtout d'artistes locaux", nous explique le directeur de l'AB. Des Belges, des Français et des Néerlandais.

Vue en plein écran ©Kristof Vadino

La plupart des artistes internationaux effectuant des tournées européennes ont tout annulé jusqu'en 2022, mais malgré cela, des contacts ont lieu entre l'AB et certains d'entre eux, afin qu'ils viennent se produire avec des formations réduites. Enfin, tuile sur la cerise du gâteau devenu indigeste, le parc de Bruxelles qui devait accueillir le festival "Boterhammen in het park" organisé par l'AB à la fin du mois d'août sera en rénovation. Qu'à cela ne tienne, le festival devrait être organisé à la gare maritime, sur le site de Tour & Taxis, signant au passage le retour de l'AB au-devant de la scène.

"À l'impossible nul n'est tenu"

À l'ombre de la Bourse, des ouvriers s'activent. L'ancien temple bruxellois de la finance est en train d'être transformé en temple de la bière, poursuivant la mutation de ce quartier qui a tant souffert des travaux d'un piétonnier que tous, aujourd'hui, semblent accepter. Comme Cédric Gérard, l'exploitant du Bobbi Bao, à côté du Falstaff. Le malchanceux de l'étape. Après plusieurs mois de travaux, Cédric Gérard a ouvert son établissement... une semaine avant le premier confinement. Pas le temps de fêter l'ouverture ou de savourer le succès naissant, il a fallu fermer les portes dare-dare.

"Le centre-ville a repris, on le voit, il y a du monde. Mais il va falloir se battre, montrer qu'on existe." Cédric Gérard Exploitant du Bobbi Bao

Entre les deux confinements, le business a redémarré vite et fort, mais quand il a fallu refermer en novembre 2020, de son propre aveu, c'est le moral qui en a pris un coup. "J'ai dû trouver d'autres activités." L'homme, qui a plus d'une corde à son arc, est également le gérant des Halles Saint-Géry. Il s'est alors occupé de monter une exposition de statuettes intitulée "1.000 petits bonshommes", des figurines de bois qu'il a fait décorer par des artistes avant de les vendre aux enchères. L'opération a permis de récolter 29.000 euros au profit des infirmiers de rue. Parallèlement à cela, celui qui est également à la tête de la brasserie Bobbi, à Ittre, a pris le temps de travailler ses bières, de quoi offrir une nouvelle gamme aux clients de son établissement.

Cédric Gérard est pressé de pouvoir accueillir des clients à l'intérieur de son établissement. Même si elle est étendue, sa terrasse ne suffit pas à rentabiliser l'affaire. "Le centre-ville a repris, on le voit, il y a du monde. Mais il va falloir se battre, montrer qu'on existe", explique-t-il. "Le soleil a ramené les gens, on avait besoin de socialisation, de revoir des gens. Il y a un lien social plus fort qu'avant, on se parle plus", explique-t-il, en nous faisant déguster ses bières.

A-t-il eu peur de la faillite au cours de cette période? "Non, jamais. Parce qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Quand vous êtes attaché au pied du mur et qu'en face de vous, il y a des gens armés, cela ne sert à rien de lutter." À l'heure d'aborder les aides consenties aux uns et aux autres, les commerçants, désireux de ne froisser personne, restent souvent prudents. Mais Cédric Gérard regrette la faiblesse des aides octroyées. Pour son établissement bruxellois, il a touché 12.000 euros quand, de l'autre côté de la frontière linguistique, il percevait 40.000 euros d'aides pour un établissement de plus petite taille. Allez comprendre.

Vue en plein écran ©Kristof Vadino

Ce qui le fait s'interroger sur l'unité de la Belgique fédérale. Et lui laisse un goût amer dans la bouche. "Pour moi, on peut cesser la Belgique si nous ne sommes pas unis dans l'adversité. Pourtant, nous payons les mêmes impôts (à Bruxelles qu'en Flandre, NDLR). C'est honteux." Un garçon, l'air peu assuré, nous apporte un café. C'est son premier jour. Ces deux périodes de confinement ont vu des travailleurs de l'Horeca changer de secteur. Le Bobbi Bao n'échappe pas à la règle. Le premier cuistot de l'établissement est devenu chauffeur Uber, et il ne compte pas se remettre derrière les fourneaux.

En quelques années, le quartier a changé, on m'a dit. "Il y a eu beaucoup de fermetures et de rotations", explique l'opticien Laurent Cappelle. Ce dernier se réjouit de la réouverture des terrasses. "Cela a beaucoup changé l'atmosphère du quartier. Sans les terrasses, le centre-ville était glauque", explique celui qui exploite un commerce de destination, c'est-à-dire un endroit où les gens viennent pour un service qu'ils savent au rendez-vous. Une clientèle fidèle dont tous rêvent.

"Habituellement, on travaille bien en hiver et, heureusement, les hivers sont longs en Belgique." Saaid Barhdadi Exploitant de Bonsoir Clara et de la Kasbah

"Ce n'est plus le même quartier qu'avant. Avec les attentats et le piétonnier, on a perdu 40% de notre chiffre d'affaires", raconte Saaid Barhdadi, l'exploitant des restaurants Bonsoir Clara et la Kasbah. Saaid Barhdadi était en train de remonter la pente et venait de reprendre Bonsoir Clara après un passage par la case faillite quand le Covid a débarqué sans crier gare. Et si l'homme est également à la tête du Tavernier et de la Bécasse au cimetière d'Ixelles, il n'est pas à la fête avec ses deux établissements de la rue Dansaert. Et pour cause, il n'a pas de terrasse et les touristes ne sont plus là. Pas besoin de vous faire un dessin. Alors Saaid Barhdadi va rouvrir pour son personnel et tenter de faire le gros dos jusqu'au mois de septembre. "Habituellement, on travaille bien en hiver et, heureusement, les hivers sont longs en Belgique", explique-t-il. On se rassure comme on peut.

Juste à côté, Jean-Louis Hennart, le patron de l'Archiduc discute sur sa (nouvelle) terrasse avec un fournisseur (de gin fait à Tournai). L'homme règne en maître sur le quartier. Et pour cause. Il a repris ce bar, haut lieu du jazz à Bruxelles, en 1985. Si l'âme du quartier vit quelque part, c'est certainement à l'Archiduc. "C'est Marc Moulin qui m'a mis en contact avec l'exploitant de l'Archiduc", explique Jean-Louis Hennart, évoquant le souvenir d'un artiste, producteur, homme de radio touche-à-tout disparu en 2008. "Venez voir, Marc Moulin est ici, à l'intérieur. Vous prendrez une bière?" Non, peut-être.

"Je suis arrivé en 1985, sans prétention, j'ai un peu fait le quartier. Il n'y avait rien ici, et on comptait en moyenne un mort par semaine." Jean-Louis Hennart Patron de l'Archiduc

Jean-Louis Hennart est un oiseau de nuit. Pensez, son bar est ouvert sept jours sur sept, de 16h à six heures du matin. Alors même si les habitants ou les commerçants du quartier ne sont pas habitués à le voir dès potron-minet, tous le saluent. Pas une minute ne passe sans qu'il ne rende son salut à quelqu'un. "Je suis arrivé en 1985, sans prétention, j'ai un peu fait le quartier. Il n'y avait rien ici et on comptait en moyenne un mort par semaine", explique-t-il. Depuis, ce lieu prestigieux a vu passer de belles pointures du jazz. Ce fut le cas de Mal Waldron, le pianiste de Billie Holiday. Le pianiste, qui avait ses habitudes à l'Archiduc, a fait quelques-unes des plus belles heures de l'établissement. "Il s'allumait une cigarette, tirait une bouffée et réfléchissait avant de la redéposer et de jouer un morceau de vingt minutes", se rappelle Jean-Louis Hennart.

Vue en plein écran ©Kristof Vadino

Ce qui lui a manqué pendant ces périodes de fermeture? "Le contact avec les gens. Mon métier, c'est de donner du bonheur aux gens." Pour la suite de l'aventure, il n'est guère inquiet, même s'il regrette "l'incohérence de nos dirigeants", glisse-t-il, avant de reconnaître qu'il est compliqué, pour un bar de nuit, de fermer ses portes à 22 heures. La police veille au grain. L'heure, c'est l'heure.

On s'en voudrait de partir sans passer par la place Rouppe pour prendre des nouvelles de Lionel et Laurence Rigolet, le couple qui exploite le restaurant Comme chez soi (deux étoiles au Michelin). Faute d'avoir une terrasse, l'établissement n'est pas encore ouvert, mais les équipes s'activent, et tout se met en place pour la réouverture du 9 juin. Dix jours plus tard, le restaurant – fondé par Georges Cuvelier, l'arrière-grand-père de Laurence Rigolet – fêtera ses 95 ans. À défaut de pouvoir organiser une fête digne de ce nom, Lionel Rigolet et son équipe prépareront un menu spécial pour l'occasion.

La bonne nouvelle des heures de fermeture

"Nous avons vécu cette période avec beaucoup d'interrogations. Notre plus grande crainte est de voir comment les équipes vont gérer la reprise après tout ce temps d'arrêt. Une de mes copines m'a dit qu'on allait avoir mal aux pieds et aux jambes comme quand nous étions en stage à l'école hôtelière", explique Laurence Rigolet. Pendant les confinements, le couple a mis les bouchées doubles et s'est lancé dans la vente à emporter, de quoi assurer le remboursement de la moitié des frais fixes, et de quoi également garder le contact avec une partie des équipes.

"Certains sont passés nous dire bonjour, on sent qu'ils ont envie de reprendre, ils sont chauds boulette", poursuit Laurence Rigolet, bien consciente du défi qui attend le monde de l'horeca. Rompus à des horaires exigeants et entrecoupés, les travailleurs ont découvert la joie d'avoir une "vie normale", soirées et week-ends compris. La question est de savoir dans quel état d'esprit ils retrouveront la route des fourneaux.

"C'est la bonne nouvelle du jour. Cela nous laissera du temps en cuisine et les clients pourront profiter de leur soirée à l'aise." Laurence Rigolet Comme chez soi

Alors qu'ils s'inquiétaient beaucoup à l'idée de devoir fermer leur restaurant à 22 heures, Laurence et Lionel Rigolet ont pu pousser un ouf de soulagement en suivant la conférence de presse à l'issue du comité de concertation vendredi après-midi. En effet, selon les nouvelles règles en vigueur dès le 9 juin, les restaurants pourront rester ouverts jusqu'à 23h30 à l'intérieur comme en terrasse. Au départ, il était prévu que les établissements ferment à 22h à l'intérieur et à 23h30 en terrasse, ce qui aurait été catastrophique pour des restaurants gastronomiques ou étoilés. "C'est vraiment la bonne nouvelle jour", s'est exclamée Laurence Rigolet vendredi en début de soirée. "Cela nous laissera du temps en cuisine et les clients pourront profiter de leur soirée à l'aise."

Vue en plein écran ©Kristof Vadino

"Nous sommes heureux de pouvoir rouvrir. On va prendre du plaisir à revoir nos clients et nos équipes, on a besoin de cela." Laurence Rigolet Comme chez soi