L'appel de la Stib reste problématique pour le PS bruxellois

Le voile sera encore au menu du gouvernement bruxellois ce jeudi. Faut-il oui ou non interjeter appel de la décision condamnant la Stib pour discrimination? La question risque bien de rester en suspens une semaine de plus. La rencontre organisée mardi entre le président de DéFI François De Smet, la coprésidente d'Ecolo Rajae Maouane et le président de la fédération bruxelloise du PS Ahmed Laaouej n'a pas fait apparaître l'ombre d'un compromis.