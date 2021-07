L'Europe ne recale pas le projet bruxellois de taxe kilométrique

Le projet bruxellois de taxe kilométrique est-il contraire au droit européen ? C'était l'une des questions soulevées lors de la concertation interfédérale autour de SmartMove. Face aux deux autres régions, le gouvernement bruxellois avait soutenu que sa proposition était compatible avec les principes européens de double imposition, de libre circulation et de non-discrimination . Mais pour s'en assurer et clore une fois pour toutes les débats juridiques, l'exécutif régional avait pris l'initiative de consulter la DG Move de la Commission européenne.

En Région bruxelloise, SmartMove est amenée à remplacer les taxes existantes. En revanche, les Wallons et les Flamands qui paieront la contribution SmartMove lorsqu'ils circulent dans la capitale devront toujours s'acquitter de la taxe de mise en circulation (TMC) et de la taxe de circulation (TC) dans leur région respective.

Dans sa réponse adressée à l'équipe de Rudi Vervoort (PS), la DG Move soulève comme points communs avec le cas allemand, le fait que la suppression annoncée de la TMC et de la TC semble bien être la conséquence de l'introduction de SmartMove. Les deux mesures seront d'ailleurs concomitantes.

Montants différents

En revanche, la DG Move souligne que le montant de la taxe SmartMove, qui dépendra de la puissance du moteur, de la distance parcourue et du moment de la journée où le véhicule est utilisé, ne correspondra pas au montant de la taxe de circulation. Contrairement à ce qui était prévu en Allemagne, il n'y a donc pas de lien clair entre les mesures à cet égard et il ne semble pas que la suppression des taxes actuelles aura pour effet de compenser la nouvelle redevance, note la Direction générale de l'énergie et des transports.