Taxe kilométrique: l'ordonnance SmartMove soumise au Conseil d'État

Cette étape doit permettre de clarifier, de façon impartiale, un certain nombre d'interrogations juridiques mises en exergue par le groupe de travail relatif à la fiscalité: le projet SmartMove est-il conforme à la loi spéciale de financement ? Respecte-t-il le principe d'égalité fiscale? Est-il compatible avec le principe de l'union économique et monétaire? Aussi et surtout, est-ce que ce projet de taxe au kilomètre nécessite des accords de coopération? En clair, toutes les parties autour de la table veulent savoir si la Région bruxelloise pourrait légalement avancer seule dans ce projet .

Dans l'intervalle, les groupes de travail se poursuivront pour résoudre les points d’attention non résolus à ce stade, en matière de mobilité, d’environnement et d’économie-emploi. On note, par exemple, des préoccupations des deux autres Régions quant aux effets d'un report de trafic vers la périphérie. L'impact de SmartMove à une échelle plus large que la Région bruxelloise devra donc faire l'objet d'une analyse plus approfondie.