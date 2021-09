La boucle sud du bois de la Cambre doit rester ouverte, confirme la cour d'appel

C'est le point final d'une longue saga dans laquelle la Ville de Bruxelles et la commune d'Uccle auront, un an durant, croisé le fer. La cour d'appel de Bruxelles a confirmé le jugement de première instance qui, en novembre dernier, donnait raison à Uccle en indiquant que la fermeture de la boucle sud du bois de la Cambre constituait un préjudice grave et difficilement réparable. Tout en faisant appel, la Ville s'était conformée au jugement.