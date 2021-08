La double peine du secteur de l'horeca bruxellois

Ulcérés, les exploitants des restaurants et cafés bruxellois craignent de voir leur clientèle prendre la route de la Flandre et de la Wallonie. C'est la soupe à la grimace pour l'horeca bruxellois qui se sent puni (une nouvelle fois) pour une situation dont il n'est pas responsable . Est-ce la faute des restaurateurs si une frange de la population bruxelloise tarde à se faire vacciner? Non. Et demain? Quand la clientèle aura pris ses nouvelles habitudes en dehors de Bruxelles, les restaurateurs suivront, ils quitteront la capitale.

On ne comptera plus les faillites et les fermetures de cafés et de restaurants à Bruxelles. Une solution? Pas vraiment. Rendre le covid safe ticket obligatoire? Entre la peste et le choléra, le secteur ne saura que choisir. La question divise, mais le rôle d'un restaurateur n'est pas de jouer les gendarmes à l'entrée de son établissement. Les toques et tabliers d'hier ne doivent pas devenir les képis et uniformes de demain. Non, les autorités doivent trouver la solution et, faute de mieux, assurer le secteur qu'il bénéficiera d'un soutien financier lui permettant d'avaler la pilule de ce qui commence à ressembler à un cas flagrant de concurrence déloyale. Les dernières primes promises ne sont pas encore arrivées et si le secteur, en fonction d'une résurgence des cas de covid, devait à nouveau baisser les volets de ses établissements, il n'est pas certain qu'on les voit un jour se relever. Et si tel est le cas, c'est bel et bien l'âme de Bruxelles qui risque de ne pas survivre à cette crise sanitaire qui n'en finit pas.