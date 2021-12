La FEB juge la manifestation nationale à Bruxelles "totalement irresponsable"

Le cortège , qui s'est élancé vers 11h de la gare du Nord en direction du boulevard de l'Empereur et du Mont des Arts, s'est déplacé bruyamment , étant accompagné de régulières et fortes détonations de pétards.

Les revendications

La réponse de la FEB

"La mise à l'arrêt du pays par des actions et des manifestations ne fait que compliquer la reprise économique et n'aide personne", s'est offusquée la Fédération des entreprises de Belgique. La FEB dit ne pas comprendre que les syndicats choisissent d'organiser une manifestation de masse et de repartir en guerre contre la norme salariale "qui protège notre compétitivité et nos emplois".