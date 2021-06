La question du voile ne fait pas (encore) flancher le gouvernement bruxellois

Sur les ondes de la Première ce mercredi matin, le ministre-président bruxellois a enfin pris la parole sur le dossier qui agite le monde politique: le voile dans la fonction publique. Rudi Vervoort (PS) ne s'est pas pour autant montré très loquace. Sous prétexte que son parti n'a pas encore tranché la question, le socialiste a refusé de livrer son avis personnel . "Si la question n'a pas été inscrite dans l'accord de majorité, ce n'est pas par distraction", a-t-il notamment déclaré. En clair, si la majorité n'avait pas vu de possibilités de consensus à l'issue des élections de 2019, il y a peu de chance qu'elle en trouve davantage maintenant. Et Rudi Vervoort de renvoyer le débat de la neutralité des services publics au parlement .

Débat serein

La concomitance des déclarations a donné l'impression qu'on se dirigeait vers un clash majeur au gouvernement bruxellois, voire une crise politique. Quelques heures plus tard, les membres de la majorité étaient donc attendus par une poignée de journalistes à la sortie de leur réunion hebdomadaire. Verdict: l'exécutif régional a décidé de profiter du temps qui lui est imparti pour examiner ce dossier délicat. Tous les partenaires interrogés ont évoqué un climat serein, des discussions apaisées, à l'écoute des uns et des autres dans le but d'arriver à un consensus...