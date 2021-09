La reculade de Maron sur le pass sanitaire irrite les socialistes

Après la réunion de gouvernement jeudi dernier, PS et Ecolo étaient pourtant sur la même longueur d'ondes. Les secteurs concernés faisaient l'unanimité et les dirigeants bruxellois se plaignaient, à l'époque, des réticences émises par les libéraux dans les autres entités fédérées.

Risque politique

Au gouvernement, les écologistes sont donc assis entre deux chaises, coincés entre une situation sanitaire appelant à prendre de nouvelles mesures et une ligne de parti défavorable aux mesures en question . Autre explication : la mise en pratique concrète d'un CST se révèlerait, au fil des consultations, chaque jour un peu plus complexe. Ce qui expliquerait la communication toute en nuances d'Alain Maron.

"Avec sa communication, Alain Maron conforte celles et ceux qui disent que la situation à Bruxelles n'est pas si grave que cela. Si on n'agit pas dès maintenant pour protéger la population et que l'on en vient ensuite à devoir fermer des secteurs, chacun assumera ses responsabilités vis-à-vis des secteurs", déclare Ridouane Chahid, chef de groupe PS au Parlement bruxellois. "Si c'est de la stratégie électorale de sa part, c'est grave. En pleine pandémie mondiale, on fait de la gestion de crise et on essaie de sauver des vies, point."