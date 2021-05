La Stib ne fera pas appel du jugement lui ordonnant d'autoriser le port du voile

Le comité de gestion de la Stib s'est à nouveau réuni ce lundi pour décider d'interjeter ou non appel de la décision de justice relative au port de signes convictionnels. Verdict : la société des transports publics bruxellois ne contestera pas ce jugement rendu par le tribunal du travail francophone de Bruxelles.

Pour comprendre ce dossier, reprenons les choses dans l'ordre, en commençant par le jugement rendu le 3 mai dernier. Celui-ci condamne la Stib pour discrimination directe en raison des convictions religieuses et discrimination indirecte en raison du genre . Le juge a, en effet, estimé que la politique de neutralité exclusive pratiquée par la société des transports publics bruxellois était à l’origine du non-recrutement de M. T., une femme désireuse de porter son foulard islamique sur son lieu de travail.

Hésitations de Groen

En matière de voile, les décisions de justice peuvent varier fortement, en raison d'un vide législatif en Belgique. Mais du côté d'Ecolo, on ne désire pas s'embarrasser de ce genre de détails. Quelque jours plus tard dans Le Soir, leur coprésidente Rajae Maouane déclare que cette décision de justice est claire et qu'elle doit faire jurisprudence. Alors que la question du voile n'est pas inscrite dans l'accord de majorité bruxellois, les verts voient dans ce jugement une occasion inespérée de faire évoluer les pratiques.