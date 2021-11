Le budget bruxellois dédié à la mobilité très légèrement raboté

Selon plusieurs de ses administrateurs, la Stib cherche encore un peu plus de 15 millions d'euros pour pouvoir boucler son budget 2022 et entrer dans le canevas fixé par l'exécutif régional...

Pas de projet phare annoncé en 2022, mais la poursuite des aménagements visant à améliorer la sécurité routière et à apaiser les quartiers.

Pour limiter son déficit en 2022, le gouvernement bruxellois avait annoncé qu'il étalerait certains de ses investissements, notamment en matière de logement et de mobilité. Pour cette seconde compétence, le budget reste toutefois conséquent: 1,323 milliard d’euros contre 1,389 milliard au budget ajusté 2021. Une légère diminution qui s'explique entre autres par des dépenses moindres en rénovation des tunnels et par des retards dans les projets de métro Nord et du parking Stalle.

17% Le budget pour les transports publics représente 1,090 milliard d’euros, soit 17% du budget total de la Région.

Schématiquement, le budget se répartit entre trois missions principales: les transports en commun, les voiries et les infrastructures, ainsi que le développement de la politique de mobilité. Comme d'habitude, c'est le transport public qui se taille la part du lion avec 1,090 milliard d’euros, soit 17% du budget régional. Ce qui fait dire à la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) qu'aucune autre région n’investit autant dans ses transports publics.

La Stib qui obtient au total 982,6 millions d’euros en 2022 voit sa dotation pour l'amélioration de l'offre renforcée de 16,5 millions. Prévus de longue date, ces moyens serviront entre autres à l'exploitation des TNG (trams nouvelle génération) et de l'extension de la ligne de tram 9, à l'augmentation des fréquences du métro et à la mise en service de la ligne de bus 68.

Quant aux dotations d'investissements qui s'élèvent à 422,4 millions d’euros en 2022, elles serviront à effectuer les travaux du métro Nord, à acquérir de nouveaux TNG, à étendre le réseau (nouvelles lignes de tram vers Neder et Tour&Taxis) et à verduriser la flotte de bus. En outre, 107 millions sont prévus au sein du budget de Bruxelles Mobilité pour le développement de l’infrastructure des transports publics.

Pour autant, tout n'est pas rose du côté de Stib. Celle-ci a pu compter sur ses réserves pour compenser 90 millions de recettes en moins en 2021. Mais le manque à gagner causé par le covid ne pourra plus être comblé de la sorte l'an prochain où les coûts de l'énergie vont exploser. La dotation de fonctionnement qui n'a pas été revue à la hausse ne tiendrait pas compte de ces enjeux. Selon plusieurs de ses administrateurs, la Stib cherche encore un peu plus de 15 millions d'euros pour pouvoir boucler son budget 2022 et entrer dans le canevas fixé par l'exécutif régional...

Davantage de radars

Le budget régional réserve 106,7 millions d’euros pour l’aménagement de l’espace public. Il s'agit notamment de mettre en œuvre les contrats locaux de mobilité qui doivent permettre d'apaiser progressivement tous les quartiers comme le prévoit le plan Good Move.

Le réaménagement de zones à forte concentration d'accidents (ZACA) et les infrastructures de la Ville 30 sont aussi au menu. Pour les deux-roues, le déploiement du RER vélo se poursuit et des crédits d'engagement sont consacrés à la réalisation de trois nouvelles passerelles, en dessous des ponts Sainctelette, Trooz et Van Praet.

7,5 Millions d'euros En 2022, la Région bruxelloise renforcera les moyens alloués à la verdurisation de l'espace public.

On compte encore 53,1 millions d'euros pour l'entretien des voiries, de trottoirs, des pistes cyclables et des plantations. Bruxelles Mobilité va également renforcer la verdurisation de l'espace public à l'aide d'un budget spécifique de 7,5 millions en 2022.

Enfin, la ministre Van den Brandt identifie trois leviers financiers pour supporter la Vision Zéro (zéro mort sur les routes): le soutien à concurrence de 5,7 millions aux communes pour qu'elles adaptent leurs voiries à la zone 30 généralisée ; 4,2 millions pour les actions de sensibilisation à la sécurité routière ; le contrôle sanction avec l'achat et l'entretien de caméras et radars-tronçons grâce à un budget 3,5 millions, rehaussé de 500.000 euros par rapport à 2021.