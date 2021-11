Le Conseil d'État a remis son avis sur le projet bruxellois de taxation kilométrique

Après les avis de la Commission européenne et celui de l'Autorité de protection des données (APD) concernant SmartMove , le gouvernement bruxellois attendait encore ceux du Conseil d'État. C'est chose faite selon le cabinet du ministre bruxellois Sven Gatz (Open Vld) qui en a délivré les grandes lignes ce vendredi.

"On peut d’ores et déjà affirmer que le Conseil d’État ne formule pas d’avis négatif sur la compétence de la Région bruxelloise pour instaurer une taxe kilométrique intelligente."

Le premier avis concerne l’instauration d’une taxe kilométrique intelligente sur le territoire bruxellois tandis que deux autres avis portent sur la suppression de la taxe de circulation (TC) et la t axe de mise en circulation (TMC) pour les Bruxellois.

Le gouvernement bruxellois statuera prochainement

"On peut d’ores et déjà affirmer que le Conseil d’État ne formule pas d’avis négatif sur la compétence de la Région bruxelloise pour instaurer une taxe kilométrique intelligente. En ce qui concerne les deux autres projets d’ordonnance, le Conseil d’État insiste sur un accord de coopération avec les autres Régions, plus particulièrement sur le statut fiscal des voitures de leasing", commente le cabinet Gatz dans un communiqué.