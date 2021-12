Le Conseil d'État casse un refus de permis lié au projet NEO 1

Le Conseil d'État a récemment annulé le refus de permis d'urbanisme opposé par la Région flamande pour la création d'une voie de liaison entre le Ring et le futur centre commercial du projet NEO 1 de réaménagement du plateau du Heysel, a affirmé lundi, en fin de soirée, le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close (PS).

Le bourgmestre était interrogé, lors de la séance du conseil communal, par David Weytsman (MR), qui se demandait où en était le dossier NEO 1. Celui-ci prévoit la construction, pour un tiers de logements, un tiers de commerces et un tiers d'infrastructures de loisirs, ainsi que sept hectares d'espaces verts de plus qu'actuellement et un parc dévolu aux activités sportives.