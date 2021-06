Le gouvernement bruxellois n'ira pas en appel de l'ordonnance "Stib" sur le voile

Le gouvernement bruxellois n'interjettera pas appel de la décision de justice condamnant la Stib pour discrimination, mais demande un débat au Parlement.

Le gouvernement bruxellois devait se prononcer ce jeudi sur l'épineuse question du voile et de la neutralité des services publics. Il a décidé de ne pas interjeter appel de la décision du tribunal du travail condamnant la société des transports publics bruxellois pour discrimination.

Le gouvernement régional rappelle toutefois "l’importance du principe de neutralité et d’impartialité des agents inhérent au fonctionnement et à l’organisation des services publics en général", indique-t-il dans un communiqué. L'accord réaffirme donc l'interdiction de signes convictionnels à la Stib et met en place un cadre de lutte contre le prosélytisme, tout en balisant le changement de règlement de travail.

"Concernant la Stib, il appartiendra au management de l’entreprise publique, dans le respect de la concertation sociale, de proposer une modification du règlement de travail qui permettra de fixer ces principes, en tenant compte de ses réalités fonctionnelles", ajoutent ainsi les autorités bruxelloises.

Si la neutralité exclusive sera d’application pour les fonctions d’autorité ou qui sont en contact relationnel avec le public, des dérogations pourront toutefois être mises en place pour des fonctions ne relevant pas de cette catégorie. Elles devront être détaillées à l’initiative de la direction générale.

Vers un débat public?

Le gouvernement demande par ailleurs au Parlement bruxellois de se saisir "rapidement" du débat, "avec une large dimension participative et citoyenne". "La volonté du gouvernement bruxellois est de contribuer à la sérénité des débats et des discussions sur une question qui, depuis trop longtemps, est source de difficultés et de tensions dans notre société", explique-t-il.