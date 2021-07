Le gouvernement bruxellois relève les normes d'émissions pour la 5G

Le gouvernement bruxellois s'est prononcé sur le dossier 5G en validant le principe d’une hausse limitée de la norme d’émissions actuelle et en y intégrant les antennes radio et télévision.

Suite au deuxième rapport de la plateforme de coordination 5G et aux recommandations de la commission délibérative du Parlement, le gouvernement bruxellois a décidé de valider le principe d’une hausse limitée de la norme d’émissions actuelle en la portant à 14,5 V/m (volts par mètre), annonce-t-il dans un communiqué. Avec une norme 6V/m, la Région bruxelloise est actuellement la plus exigeante d'Europe.

"C’est la fin d’une longue tergiversation dans un dossier stratégique pour l’avenir économique et technique de la Région bruxelloise, ainsi que pour son image internationale", salue le ministre-président Rudi Vervoort. "Et cela, sans transiger sur la protection nécessaire de nos concitoyennes et concitoyens, ni sur celle de l’environnement. Le chemin est clairement balisé, avec une échéance finale pour le dernier quadrimestre 2022."

"Nous pourrons ainsi continuer à faire de Bruxelles le principal bassin d'emploi de notre pays et une capitale internationale innovante." Sven Gatz Ministre bruxellois du Budget

"Impact positif pour Bruxelles"

Le gouvernement bruxellois a également décidé de baliser la suite des travaux "pour un déploiement d’un réseau 5G qui soit harmonieux, esthétiquement discret, respectueux de la santé des habitants et de l’environnement", souligne-t-il. "En tant que capitale de l’Europe, Bruxelles ne pouvait se permettre de rester en retrait."

36.300 Emplois Selon le ministre bruxellois de l'Emploi Bernard Clerfayt, le développement de la 5G devrait permettre la création de 36.300 emplois à court terme en Belgique.

Des ambitions confirmées par le ministre du Budget Sven Gatz: "L'arrivée de la 5G aura un impact économique positif pour notre pays de 4 à 6 milliards d'euros d'ici 2030. Pour la Commission européenne, le développement de la 5G est l'un des fers de lance de sa politique économique pour les années à venir. Nous pourrons ainsi continuer à faire de Bruxelles le principal bassin d'emploi de notre pays et une capitale internationale innovante."

Selon Bernard Clerfayt, en charge de la Transition numérique et de l'Emploi, la 5G permettra la création de 36.300 emplois à court terme à l'échelle nationale. Le ministre souligne le potentiel de la technologie pour la mobilité, au travers de feux intelligents et de voitures autonomes, ainsi que dans la santé et la sécurité grâce, notamment, aux opérations à distance et aux caméras connectées.

La santé des citoyens

L'exécutif tient donc, avant tout, à rassurer les citoyens. "La future norme d’émissions restera la plus stricte du pays, et largement inférieure aux recommandations de l’ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) ou de l’OMS (Organisation mondiale de la santé)", assure-t-il.

Cette norme est, par ailleurs, cumulative: sa valeur ne pourra pas être dépassée, en tout point du territoire régional. Les antennes radio et télévision seront intégrées dans le calcul.

"Bruxelles Environnement disposera des outils pour vérifier le respect strict des normes d’émission intégrant la 5G." Alain Maron Ministre bruxellois de l'Environnement

Bruxelles intégrera, en outre, des obligations de sensibilisation et de comptage en matière de consommation énergétique et de gestion des déchets pour limiter les impacts environnementaux liés à cette nouvelle technologie. La Région pourra également contrôler les antennes au travers des permis d’environnement et de mesures de contrôle sur le terrain.

"Le gouvernement bruxellois s’est engagé à suivre les recommandations (de la commission délibérative). C’est pourquoi je déposerai un texte législatif en septembre au gouvernement pour les concrétiser", déclare le ministre bruxellois de l'Environnement, Alain Maron. "Dès à présent, j’ai adapté le cadre réglementaire pour le contrôle des émissions et Bruxelles Environnement disposera des outils pour vérifier le respect strict des normes d’émission intégrant la 5G."

Un modèle de taxation avant la fin de l'année