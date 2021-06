Le marché immobilier locatif bruxellois en berne

"La pandémie a fait chuter le marché des expatriés à Bruxelles. Il est réduit de moitié", chiffre le CEO de Trevi, Eric Verlinden. "Il y a beaucoup moins de mouvement, beaucoup moins d'expatriés, donc le marché locatif est plus compliqué qu'avant la pandémie ", confirme Jonathan Pham, fondateur de We Invest.

"On s'est retrouvé avec pléthore de biens vides car il n'y avait pas de visite."

"Entre novembre et mars, c'était l'enfer. Notre activité a baissé de 60% sur le marché locatif , surtout pour les expatriés, puisque les frontières étaient fermées. On s'est retrouvé avec pléthore de biens vides car il n'y avait pas de visite", détaille le patron de Latour & Petit, Aymeric Francqui.

Impact sur les biens haut-de-gamme

Les communes concernées sont surtout Etterbeek, Ixelles et Uccle , ainsi que le quartier Schuman. "Elles subissent une pression plus importante car ce sont des communes qui accueillent habituellement beaucoup d'expatriés", détaille, de son côté, Emmanuel Deboulle d'ERA Real Estate. Les studios, notamment, souvent loués par ces travailleurs internationaux, "ont beaucoup souffert", ajoute-t-il.

Des loyers en baisse

"Pour les biens concernés, les prix ont diminé de 50 à 100 euros", appuie Sylvain Couchant, " mais ce qui n'est pas le cas pour les logements d'entrée et de moyenne-gamme , dont les prix sont moins élevés. Ceux-ci sont restés stables . Le phénomène concerne les unités plus chères vu l'abondance de l'offre".

"On observe une pression sur les loyers."

Les agents assistent même à "un shopping locatif de la part des expatriés puisqu'il y a beaucoup de choix sur le marché. Ils annulent leur location car ils ont finalement trouvé mieux ailleurs. Ce sont toujours les biens les plus qualitatifs qui l'emportent", explique Aymeric Francqui.

Vers une lente reprise

La possibilité de voyager et la reprise du trafic aérien depuis quelques semaines permettent au secteur de sortir tout doucement la tête de l'eau. "Le marché commence à repartir, le mois de juin a bien repris, mais ce n'est pas encore la panacée", affirme le patron de Latour & Petit. Pour Trevi, il faudra encore quelques mois avant de retrouver un marché stable: "La décote va s'atténuer au fur et à mesure des prochains mois grâce à la reprise du trafic aérien et à la reprise économique. Mais la situation reviendra à la normale plutôt courant 2022."