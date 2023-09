Le Port de Bruxelles raccordé au réseau ferroviaire en 2024

Mercredi, les autorités fédérales et régionales ont annoncé que le permis d'urbanisme visant à reconnecter au rail le Port de Bruxelles et son terminal à conteneurs venait d'être délivré, concrétisant ainsi l'accord politique survenu en ce sens au printemps 2022. Les travaux, qui pourront être lancés très bientôt par Infrabel, permettront en principe au Port de Bruxelles d'être relié au reste du réseau ferroviaire européen dès le 30 juin 2024.

Rendre la logistique plus durable

Finalement, la concertation entre toutes les parties concernées a permis de sortir de cet imbroglio juridique. Et suite à l'accord, le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) a réservé les budgets nécessaires aux travaux dans le plan pluriannuel d'investissements d'Infrabel . "L'objectif est clair: nous voulons doubler le volume de marchandises transportées par rail d'ici à 2030 et ce nouveau tracé y participe pleinement, tout en assurant le développement économique du Port", souligne l'écologiste.

Au niveau bruxellois, la remise en état de cette liaison ferroviaire s'inscrit en effet parfaitement dans la stratégie "Shifting Economy" dont l'un des objectifs consiste à rendre le secteur de la logistique plus durable. Ce sont potentiellement plus de 18.000 camions en moins chaque année qui circuleront sur les artères bruxelloises, selon les estimations de la société de fret ferroviaire Lineas. En clair, le but de cette desserte trimodale ne sera pas de faire exploser la logistique, mais bien d'encourager les acteurs économiques à opérer un shift modal.