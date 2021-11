Le PS dépose le Plan Taxi en urgence au Parlement

"Le texte sera déposé dans son intégralité, sans aucun changement. On demandera à ce qu'il soit mis à l'ordre du jour de la prochaine séance plénière , après le passage en bureau élargi ce mercredi, puis en commission le mardi d'après", explique le chef de groupe Ridouane Chahid.

Solution proposée par Uber

"Notre objectif n'est pas de trouver une solution pour le modèle d'Uber que nous condamnons et que nous ne soutiendrons jamais."

Celle-ci consiste à modifier l'article 17 de l'ordonnance du 27 avril 1995 , relatif aux services de location de voitures avec chauffeur, sur les points suivants: le contrat minimal de trois heures, l'interdiction de circuler sur la voie publique sans réservation préalable et l'interdiction d'être équipé d'un appareil émetteur ou récepteur de radiocommunication.

"Éviter la cacophonie"

"C'est pour éviter la cacophonie actuelle et pour éviter que certains députés déposent un texte boiteux élaboré par Uber que nous déposons le Plan Taxi en urgence. Notre objectif n'est pas de trouver une solution pour le modèle d'Uber que nous condamnons et que nous ne soutiendrons jamais, déclare Ridouane Chahid. Mais nous voulons apporter une réponse sociale à la situation des chauffeurs créée par l'arrêt de la Cour d'appel et aussi apporter une réponse au secteur du taxi confronté à cette concurrence déloyale."