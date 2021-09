Le secteur bruxellois des taxis veut embaucher 600 chauffeurs Uber

Il n'est pas question de légaliser l'activité d'Uber pour le secteur des taxis bruxellois, qui assure avoir des solutions pour éviter le bain de sang social annoncé par la multinationale.

Le Plan Taxi promis pour l'été par le ministre-président Rudi Vervoort (PS) n'est finalement jamais arrivé sur la table du gouvernement. Pour sa défense, l'été ne s'achèvera officiellement que le mercredi 22 septembre avec l'équinoxe d'automne. Tout est encore possible... En attendant, le secteur des taxis a planché sur son propre plan qui contient une série de propositions concrètes relative aux conditions d'exploitation des LVC et à la rentabilité du secteur des taxis. À la manœuvre, trois associations: Brussels Taxi Fed (BFT), Collectif des Travailleurs du Taxi (CTT) et Ingoboka-Taxi.

Contrairement à ce qui était prôné dans l'étude de Deloitte, le secteur du taxi n'est pas favorable à un statut unique pour tous les chauffeurs. À leurs yeux, il faut maintenir une distinction claire entre deux métiers différents. À savoir: d'un côté les taxis et, de l'autre, les LVC qui sont actifs sur un marché de niche avec du transport réservé au préalable pour les ambassades, organisations internationales et autres événements VIP.

"Rien que chez Victor Cab qui n'est pas seulement une centrale, mais aussi un important propriétaire de taxis, il y a un besoin d'environ 300 chauffeurs." Sam Bouchal Fédération des taxis bruxellois

Dans ce contexte, que deviendraient les centaines de chauffeurs roulant actuellement via la plateforme Uber ? Le secteur des taxis assure qu'il peut éviter le bain de sang social annoncé par la multinationale en embauchant pas moins de 600 chauffeurs sous contrat CDI. "Ce n'est pas une proposition farfelue. Rien que chez Victor Cab qui n'est pas seulement une centrale, mais aussi un important propriétaire de taxis, il y a un besoin d'environ 300 chauffeurs", affirme Sam Bouchal, porte-parole de la Fédération des taxis bruxellois.

Selon lui, si les chauffeurs préfèrent aujourd'hui se tourner vers Uber plutôt que vers les taxis, c'est en raison du parcours de formation imposé uniquement à ces derniers: journée d'information, tests de calcul et situationnels, semaine de formation facultative et examens sur la législation taxi et la topographie. En effectuant des trajets taxis avec des véhicules enregistrés comme LVC, les chauffeurs Uber échappent pour l'heure à ces obligations.

Pour ceux qui voudraient rester chauffeurs indépendants, le secteur des taxis propose que les détenteurs d'environ 250 licences dormantes les vendent via la commission des cessions de Bruxelles-Mobilité. Et si le chauffeur ne souhaite pas acquérir la licence taxi, un système de location d'autorisation comme cela existe déjà en France devrait être autorisé. Enfin, le secteur préconise le maintien d'un numerus clausus à adapter en fonction des besoins de la ville tout en veillant à maintenir une rentabilité pour le secteur.

Un prix minimum par course

2 euros/km Le secteur des taxis prône la suppression du tarif II et le passage à un tarif unique d'environ 2 euros par kilomètre.

La rentabilité, justement. Comment améliorer ce problème déjà constaté par l'étude REBEL de 2013? Le secteur plaide pour l'abolition du tarif II, activé en dehors des frontières régionales. "On sait qu'il y a parfois des abus et que cela crée des tensions avec des clients qui vont en périphérie", déclare Sam Bouchal. La volonté: un tarif unique passant de 1,80€/km à 2 voire 2,20€, avec indexation automatique. L'instauration d'un prix minimum par course, fixé à 8 euros, est aussi préconisée pour mettre fin au problème de refus des petites courses. Le compteur ne s'enclencherait qu'après avoir enregistré un kilométrage équivalent à ce montant de prise en charge.