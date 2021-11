Le soutien régional aux communes bruxelloises maintenu malgré la crise

Un nouveau plan triennal d'investissement dans les infrastructures sportives et un projet d'informatisation des pouvoirs locaux sont inscrits au budget 2022.

Fragilisées par la crise, les communes bruxelloises s'apprêtent à vivre des années difficiles d'un point de vue financier. Les pouvoirs locaux vont devoir assumer la hausse des dépenses sociales, mais aussi la charge des pensions et de la revalorisation du personnel communal. "Il était important, au vu du contexte de la pandémie et des dépenses qu’elle a engendrées pour les pouvoirs locaux que la solidarité de la région avec ses pouvoirs locaux perdure, voire se renforce", assure Bernard Clerfayt (DéFI) qui présentera ce mardi aux parlementaires le budget destiné aux pouvoirs locaux en 2022. Celui-ci atteint 767 millions en 2022 contre 709 à l'ajusté 2021, et ce malgré les difficultés financières de la Région bruxelloise.

22,5 Millions d'euros Un montant de 22,5 millions d'euros en vue de permettre la revalorisation des agents de la fonction publique locale est inscrit en 2022.

Une partie des augmentations concernent des dépenses inéluctables telles que la dotation générale aux communes (DGC) avec un montant, indexé, de près de 374 millions d'euros. Le gouvernement s'était également engagé à financer en grande partie la revalorisation salariale du personnel communal. En 2022, un montant de 22 millions et demi permettra d'entamer le processus progressif de valorisation avec les agents de niveau E, D et C. Soit les plus bas salaires, conformément à l'accord conclu au sein du comité C.

Alors que certaines communes s'inquiètent de cette hausse du coût salarial, le ministre des Pouvoirs locaux rétorque que le soutien régional n'a jamais été aussi important. "En 2024, l'ensemble du package pour les communes et les CPAS s'élèvera à 75 millions dont 56,6 millions, soit les trois quarts de la somme, seront pris en charge par la Région. Lors des précédentes revalorisations menées par Charles Picqué, la part régionale n'a jamais dépassé les deux tiers."

Mieux exploiter les piscines

Le volet sportif fait son grand retour. En plus des moyens déjà mis à disposition par le Fonds de refinancement des trésoreries communales (FRBRTC) sous forme de prêts en 2020 et 2021, des subsides seront à nouveau dégagés au travers d'un plan triennal d’investissement pour les infrastructures sportives communales. À savoir 45 millions d'euros jusqu'en 2024 pour financer - à hauteur de 60% maximum - les projets communaux de construction ou de rénovation d'équipements sportifs.

"L’idée est d’exploiter au maximum les piscines existantes avant de planifier d’éventuelles constructions supplémentaires." Bernard Clerfayt Ministre des Pouvoirs locaux

Nouveauté: deux millions d'euros issus de cette enveloppe seront utilisés pour la création d'une structure supracommunale des piscines publiques. Si l'on en croit le ministre amarante, l'objectif sera triple. Il s'agira aussi bien de réaliser des économies d'échelle en fusionnant certaines ressources et certains marchés publics que de fournir une offre mieux coordonnée et d'éponger les déficits. "Le coût important empêche de déployer certains services. Par exemple d’ouvrir plus tard le soir faute de personnel, ce qu’on peut régler avec une mutualisation des ressources humaines et une coordination des horaires à l’échelle de la Région. L’idée est d’exploiter au maximum les piscines existantes avant de planifier d’éventuelles constructions supplémentaires."

Aussi en charge de l'informatique, Bernard Clerfayt dit vouloir faire entrer les communes dans le XXIe siècle. Au travers du projet "We Pulse", la Région entend améliorer les logiciels utilisés par les 19 communes dans quatre domaines: gestion du personnel, facturation et budget, dossier social dans les CPAS et les interfaces destinées aux citoyens (comme un site web permettant de s'inscrire dans un club de sport ou de réserver des services de garderie.)

Enfin, les fameux états généraux qui doivent permettre de repenser les institutions bruxelloises sont bien inscrits au budget 2022 pour un montant de 400.000 euros permettant de rémunérer des experts, mais aussi de consulter les citoyens. "La méthode n'est pas encore arrêtée, mais on veut s'assurer que le processus ne sera pas capté par des partis et des lobbys."