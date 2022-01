Le ticket Stib, complètement dématérialisé en 2022

En plus du paiement sans contact par carte bancaire, la Stib permettra à ses usagers d'avoir un ticket digital sur smartphone.

La Stib sort de deux années difficiles en raison du covid. Entre la baisse des titres de transport vendus et les surcouts liés au nettoyage, les pertes atteignent près de 100 millions en 2020, pareil en 2021. Crise oblige, la société s'est aussi vu imposer une réduction de sa dotation de fonctionnement pour l'année à avenir. Pour économiser 19 millions d'euros au total en 2022, tous les services ont dû faire des efforts, dixit le CEO Brieuc de Meeûs. "On ne fait pas des one shot, mais plutôt des économies structurelles comme prévu dans notre plan Drive. La règle est aussi de n'avoir recours à aucun ETP supplémentaire sauf pour l'augmentation de l'offre avec des chauffeurs, des mécaniciens..."