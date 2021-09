Les bourgmestres bruxellois favorables à l'extension du pass sanitaire dans l'administration

Le sujet du covid safe ticket n'était pas à l'ordre du jour de la conférence des bourgmestres, mais il a quand même été mis sur la table ce mercredi matin. Son extension à Bruxelles fait consensus: aucun des 19 maïeurs n'a formulé la moindre opposition. Tout au plus, on reconnait que ce n'est sans doute pas cela qui permettra de combler le grand écart entre Woluwe-St-Pierre et Molenbeek où une partie de la population qui passe sous le radar n'enchaîne pas forcément les soirées dans les restaurants et théâtres.