Les conséquences du faible taux de vaccination à Bruxelles restent floues

Bien que l'impact sur la situation épidémiologique ne soit pas encore objectivé, le taux de vaccination plus bas à Bruxelles est pointé du doigt par les partis d'opposition.

En vue de retrouver une vie normale, les autorités belges souhaitaient vacciner plus de 70% de la population. Même si cet objectif a été atteint, des regards accusateurs se posent sur Bruxelles. La capitale affiche en effet un taux de vaccination de seulement 63% contre 80% en Wallonie et 91% en Flandre (première dose).

80 % À Anvers, la deuxième plus grande ville du pays, le taux de couverture vaccinal avec une première dose atteint 80% de la population de plus de 18 ans.

Et si l'on compare avec d'autres grandes villes? Anvers a atteint la barre des 80% tandis que Liège et Charleroi affichent un taux de 71%. Ces chiffres moins élevés qu'à l'échelon régional confirment les difficultés propres aux grands centres urbains sans toutefois relativiser complètement la situation bruxelloise où les admissions dans les hôpitaux évoluent d'ailleurs de manière négative.

Selon le MR, le CD&V et la N-VA, dans l'opposition au parlement bruxellois, l'heure est suffisamment grave pour convoquer d'urgence une commission Santé visant à mener une réflexion approfondie sur la stratégie vaccinale. Pour ces partis, le ministre régional Alain Maron (Ecolo) a échoué à promouvoir la vaccination dans les localités les plus pauvres.

Mais au-delà de ces considérations politiques, les données manquent encore pour établir l'impact de ce taux de vaccination plus bas sur la situation épidémiologique dans la capitale et la stratégie nationale de sortie de crise. On ignore, par exemple, quel est le taux de la population bruxelloise à bénéficier d’une immunité naturelle. On ne peut pas totalement se fier aux chiffres des hospitalisations puisqu’une partie des patients provient des deux Brabants. En outre, on ne dispose pas du nombre de personnes hospitalisées selon le quartier de résidence.

"Ce qui est très rassurant, c'est la bonne couverture vaccinale des groupes à risque, même à Bruxelles. C'est cela la priorité. Il ne faut pas s'alarmer parce que la population jeune n'est pas vaccinée, ce qui n'a rien d'extraordinaire." Yves Coppieters

S'il est logique d'un point de vue politique de mettre les régions, compétentes pour la vaccination, face à leurs responsabilités, cela a moins de sens d'un point de vue santé publique où l'impact ne sera pas dramatique, considère l'épidémiologiste Yves Coppieters (ULB). "On sait bien que les populations à risques non vaccinées vont augmenter le risque des indicateurs de gravité de l'épidémie. On pourra quantifier la part bruxelloise des hospitalisations et de la mortalité lors de la reprise en septembre. Mais ce qui est très rassurant, c'est la bonne couverture vaccinale des groupes à risque, même à Bruxelles. C'est cela la priorité. Il ne faut pas s'alarmer parce que la population jeune n'est pas vaccinée, ce qui n'a rien d'extraordinaire."

Obligation vaccinale

Michel Goldman (ULB) se dit plus inquiet. "Est-ce que la situation bruxelloise est aussi grave que certains le suggèrent? C'est l'expérience qui le dira, mais intuitivement je pense qu'il y a un vrai problème à Bruxelles", déclare ce professeur émérite d’immunologie pour qui la couverture vaccinale moins bonne à Bruxelles s'ajoute à d'autres sources d'inquiétudes telles que la transmission rapide du variant Delta et les retours de vacances. "Après la hausse des hospitalisations chez les personnes non vaccinées, y compris les plus jeunes, je crains que viennent s'ajouter des cas graves chez des personnes vaccinées en début d'année qui ne seront plus bien protégées."

Iriscare annonçait justement ce lundi la mise en place de nouvelles mesures dans les maisons de repos: tests rapides au retour de vacances, dépistage préventif obligatoire et poursuite de la sensibilisation du personnel. Michel Goldman conseille d'aller plus loin en organisant l'administration d'une 3ᵉ dose de vaccin aux résidents les plus vulnérables et en rendant la vaccination obligatoire pour les soignants.