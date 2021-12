Les dissensions au PS nuisent à la cohésion du gouvernement bruxellois

Le président de la Fédération bruxelloise du PS Ahmed Laaouej et le ministre-président Rudi Vervoort semblent loin de former un parfait tandem.

Sous pression d'Ahmed Laaouej, le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort a de plus en plus de mal à remplir son rôle de conciliateur au sein du gouvernement.

4 mars 2021: les chauffeurs Uber manifestent à Bruxelles. Ils ont reçu quelques jours plus tôt une note de Bruxelles Mobilité leur annonçant que les règles applicables aux LVC seraient dorénavant strictement appliquées, avec des sanctions pouvant aller jusqu’à la saisie du véhicule. Un durcissement de ton qui fait suite à l'arrêt défavorable à la firme californienne rendu mi-janvier par la Cour d'appel de Bruxelles. À la demande de ses partenaires de majorité, Rudi Vervoort (PS) promet aux chauffeurs qu'il n'y aura pas de sanctions. C'est aussi ce qui est communiqué aux médias.

Mais le président de la Fédération bruxelloise du PS ne l'entend pas de cette oreille. Ce jour-là, on nous rapporte qu'Ahmed Laaouej, au sein du parlement fédéral où il siège, téléphone peu discrètement au ministre-président bruxellois pour le sommer de revenir sur ses engagements. Il contacte ensuite des relations dans le secteur du taxi pour leur annoncer avoir réglé la situation. Plus tard dans la soirée, Rudi Vervoort fait en effet volte-face et se fend d'un communiqué adressé uniquement aux associations de taxis, disant que les contrôles et sanctions restent bien d'application.

Sparadrap

Vieille de quelques mois, l'anecdote est révélatrice de deux choses toujours valables aujourd'hui, à savoir que le président de la "Fédé" est proche de certains exploitants de taxis, mais aussi qu'il dicte sa propre ligne à Rudi Vervoort, quitte à le mettre en difficulté. Mais la stratégie d'Ahmed Laaouej dans ce dossier isole aujourd'hui le PS puisqu'une majorité alternative sans le premier parti pourrait se mettre en place pour adopter une ordonnance "sparadrap" permettant à Uber de poursuivre son activité.

Cette énième crisette trouverait donc son origine dans des dysfonctionnements internes au PS. "Toutes les crises du gouvernement, c'est Ahmed Laaouej qui est derrière", s'exclame un membre de l'exécutif. Dans un autre parti de la majorité, on accuse le Koekelbergeois d'être en campagne permanente avec une visée électorale très axée sur le croissant pauvre, et de parasiter le gouvernement sur tous les dossiers qui touchent son cœur de cible: les taxis, le voile à la Stib, la neutralité, l'abattage rituel ou encore la taxation kilométrique.

"Onkelinx, c'était d'un autre niveau. Son rôle était bien entendu d'imprimer la marque du PS, mais il y avait un sens des responsabilités et du compromis." Une source gouvernementale

Même si le rôle fort joué par la Fédération bruxelloise du PS n'est pas neuf, certains membres de l'exécutif relèvent une évolution par rapport à la législature passée. "Avant, on remontait vers les présidents de parti en cas de blocage. Maintenant, sur certains sujets de société, le ministre-président ne fait rien sans valider directement auprès de son président. Même en pleines négociations, il faut l'appeler..." Une autre source fait la comparaison avec l'ex-présidente de la "Fédé", Laurette Onkelinx. "C'était d'un autre niveau. Son rôle était bien entendu d'imprimer la marque du PS, mais il y avait un sens des responsabilités et du compromis."

Manœuvres invisibles

Or, Ahmed Laaouej ne se sent pas lié par l'accord de majorité négocié en 2019 par sa prédécesseure. Décrit à la fois comme quelqu'un d'intelligent et d'obtus, on lui reproche d'importer du fédéral un côté "guerre des tranchées" à la place du consensus bruxellois. Et de ne pas hésiter à humilier ses partenaires comme ce fut le cas de DéFI dans l'épisode du voile à la Stib. Les tensions générées par ses manœuvres invisibles doivent ensuite être gérées par Rudi Vervoort, de plus en plus fragilisé. Une tactique d'Ahmed Laaouej pour le remplacer en 2024, voire avant ?

Au PS, la lecture des faits diffère selon les camps qui se sont formés lors de l'élection pour la présidence, remportée de peu par Ahmed Laaouej face à Rachid Madrane. Pour certains, l'impression d'un PS versatile serait due uniquement à des expressions différentes entre un Vervoort flegmatique et un Laaouej plus radical, mais sans qu'il n'y ait de désaccord sur le fond entre les deux hommes.