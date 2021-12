Les Plaisirs d'hiver de Bruxelles contraints à la fermeture

La Ville de Bruxelles annonce la fermeture des Plaisirs d'Hiver dès ce dimanche. La décision vise les sites Sainte-Catherine, Bourse et Monnaie. La patinoire reste ouverte.

Coup dur pour les Plaisirs d'hiver. La Ville de Bruxelles annonce la fermeture partielle de son marché de noël. En cause: l'impossibilité d'appliquer les mesures demandées par le Codeco de mercredi, à savoir: une entrée et une sortie distincte et un sens de circulation.