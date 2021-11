Les Plaisirs d'Hiver, ultime espoir d'un secteur hôtelier en souffrance

L'annulation des Plaisirs d'Hiver l'an dernier fut un coup dur pour les hôteliers. Pour son 20e anniversaire, l'événement se voit renforcé avec une extension dans le Bois de la Cambre.

Le marché de Noël, ses chalets et son vin chaud, les illuminations, la traditionnelle crèche de Noël sur la Grand-Place, la patinoire et la grande roue sur le Vismet seront de retour du 26 novembre 2021 au 2 janvier 2022. Pur bonheur pour les uns, événement à éviter à tout prix pour d'autres, peu importe. Les Plaisirs d'Hiver sont incontestablement devenus un rendez-vous crucial pour le secteur touristique bruxellois. La dernière édition, en décembre 2019, avait attiré environ 3,4 millions de visiteurs, dont un tiers de touristes étrangers. La nuit du Nouvel An, les hôtels de l'hypercentre avaient atteint des taux d'occupation de 96% selon la Brussels Hotel Association (BHA).

"Ceux qui doutaient encore de l'attrait économique et touristique des Plaisirs d'Hiver ont vu l'année passée que c'était un drame de ne pas pouvoir les faire", déclare le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close (PS). "Car cela représente des millions de visiteurs et des milliers d'emplois. Le mois de décembre est devenu l'un des moments phares de l'attractivité touristique à Bruxelles, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Voilà pourquoi on veut à tout prix les relancer, dans les meilleures conditions possibles. On est conscient que les chiffres covid remontent, mais il faut absolument que cela se tienne."

"L'annulation l'an dernier a été un coup très très dur. Maintenant que l'on observe une reprise du tourisme de loisirs, il faut absolument capitaliser là-dessus." Rodolphe Van Weyenbergh Secrétaire Général de la Brussels Hotels Association (BHA)

Ce n'est pas le porte-parole de la BHA qui dira le contraire. "Nous avons même plaidé pour une prolongation de l'événement, mais nous sommes conscients des contraintes. On se réjouit de l'élargissement du parcours, principalement dans le quartier européen qui est important pour nous. Il y a vraiment une grande attente du secteur. L'annulation l'an dernier a été un coup très dur. Maintenant que l'on observe une reprise du tourisme de loisirs, il faut absolument capitaliser là-dessus. Les hôtels bruxellois affichent généralement complet les week-ends durant Plaisirs d'Hiver. C'est donc l'objectif", affirme Rodolphe Van Weyenbergh.

47% Le taux moyen d'occupation des hôtels bruxellois durant les week-ends du mois d'octobre 2021.

En octobre, le taux d'occupation des hôtels bruxellois était plus élevé durant les week-ends – avec une moyenne de 47% – qu'en semaine. Ce qui signifie que le tourisme de loisirs reprend plus vite que le tourisme d'affaires. Le secteur MICE (meetings, incentives, conferencing, exhibitions) sur lequel la Région bruxelloise a beaucoup misé ces dernières années semble toujours à l'arrêt. "Les congrès internationaux ne reprendront que lorsqu'ils seront certains de ne plus être annulés. Pour l'instant, les organisateurs attendent encore", fait savoir Philippe Close qui rappelle que Bruxelles entend toujours investir dans les infrastructures de congrès en rénovant le parc des expositions.

L'offre renforcée

"Il ne faut pas juste dire : venez à Bruxelles, c'est sympa. Il faut proposer autre chose et alors les gens reviennent." Philippe Close (PS) Bourgmestre de la Ville de Bruxelles

Mais en attendant, c'est le volet loisirs qui permet d'attirer des visiteurs, en témoignent par exemple les récents succès du festival Bright Brussels et du salon Made in Asia. "C'est la multiplication d'événements qui va convaincre les gens de choisir une destination où ils pourront faire un salon, le musée Magritte et aller aux Plaisirs d'Hiver. Et s'ils restent deux jours et passent la nuit ici, on aura gagné notre pari. Mais il ne faut pas juste dire: venez à Bruxelles, c'est sympa. Il faut proposer autre chose et alors les gens reviennent."

C'est dans cette optique que des moyens supplémentaires ont été débloqués pour renforcer encore l'offre des Plaisirs d'Hiver. L'événement s'étendra pour la première fois dans le Bois de la Cambre où l'on trouvera une deuxième patinoire, une piste de luge, une autre de curling et des manèges.