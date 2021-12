Les produits méditerranéens boostent le Marché Matinal

Les trois concessionnaires les plus importants de l'ASBL Mabru sont actifs dans la distribution de produits méditerranéens.

À Bruxelles, le Marché Matinal n'a pas souffert de la crise covid, malgré les fermetures à répétition du secteur horeca qui fait pourtant partie des clients principaux de ce marché de gros situé le long du canal. "Il n'y a pas eu une baisse de la consommation, mais plutôt des déplacements. Par exemple, si les restaurants étaient fermés, on observait une hausse du côté des traiteurs. Aucun de nos locataires n'a fait faillite ou rencontré des difficultés financières durant cette période", déclare Laurent Nys qui a repris la direction de l’ASBL Mabru fin 2014.

Le Marché Matinal qui a renoué avec les bénéfices depuis 2016 poursuit donc sa croissance en 2021 avec un boni d'environ 388.300 euros et un chiffre d'affaires approchant les 4 millions. Cette hausse des recettes provient essentiellement des revenus locatifs qui ont pu être dopés grâce à une meilleure optimisation de l'espace permettant d'accorder davantage de place aux acteurs en expansion. C'est le cas de l'entreprise Tadal, spécialisée dans les produits turcs, qui a récemment inauguré, sur 3.000 m², de nouveaux bureaux et qui apporte actuellement la dernière touche à un showroom flambant neuf.

"Ces entreprises drainent des clients supplémentaires au Marché Matinal. L'épicier qui vient ici pour des produits ethniques prendra aussi ses fruits et légumes." Laurent Nys (MR) Directeur du Marché Matinal

De façon générale, les produits méditerranéens tirent vers le haut les performances du Marché Matinal. Les trois plus gros loyers versés à Mabru le sont par trois concessionnaires actifs dans le créneau de la nourriture dite ethnique. Outre Tadal, Mia Trading et Oma Trading complètement le podium. "Ils réclament sans cesse plus d'espace, car la diversité des produits nécessite des espaces de stockage. Et puis ces entreprises drainent des clients supplémentaires au Marché Matinal. L'épicier qui vient ici pour des produits ethniques prendra aussi ses fruits et légumes", illustre Laurent Nys.

Flux migratoires

Entreprise familiale fondée en 1995 sur l'avenue du Port, Tadal a déménagé quatre ans plus tard dans les halles du Marché Matinal. Après avoir fait construire ses propres locaux de 2.800 m² sur le site en 2003, le chiffre d'affaires n'a fait que croître. Deux raisons principales expliquent cet essor selon le fondateur de Tadal. "Il y a eu un exode de masse avec les conflits au Kosovo, en Syrie, en Irak, au Liban. La demande pour des produits venant de ces régions n'a cessé d'augmenter", affirme Deniz Toko.

L'autre phénomène pointé par ce dernier est l'évolution de la cuisine comme véritable loisir depuis les années 2010. "Après l'attrait des populations pour le fast-food, la cuisine a été remise à sa bonne place. Pour bien se nourrir, il faut connaître les ingrédients. Et après la mode des restaurants italiens, grecs ou japonais, il y a maintenant un intérêt pour la cuisine internationale dans son ensemble. Il y a dix ans, les falafels ou le houmous ne faisaient pas partie de l'alimentation des Belges."

38 Millions d'euros L'entreprise Tadal affichait en 2020 un chiffre d'affaires de près de 38 millions d'euros, soit une croissance de 35% par rapport à l'année précédente.

Forte de 45 employés, la société propose aujourd'hui aux supérettes et, dans une moindre mesure, aux restaurateurs plus de 2.200 produits différents. Résultat: Tadal affichait en 2020 un chiffre d'affaires de près de 38 millions d'euros, soit une croissance de 35% par rapport à l'année précédente. Chez Mia Trading aussi, la crise covid n'a pas entravé le business, que du contraire. L'entreprise spécialisée dans les produits du Maghreb affiche une croissance de 10% en 2020 et un chiffre d'affaires de 27 millions d'euros, selon son CEO.

Le surgelé en développement

Pour répondre aux attentes de la clientèle européenne, Tadal a aussi développé sa propre marque de produits haut de gamme baptisée Edessa du nom de l'une des filles du patron. "On reste surtout une plateforme de distribution, mais on voulait avoir une marque sur laquelle on imprime notre vision de l'ethnique, de la confection des produits jusqu'au packaging où l'on mentionne si c'est vegan ou sans gluten, histoire de coller aux tendances de l'époque", explique Deniz Toko qui entend aussi développer, avec des partenaires, un éventail de 80 produits surgelés.

Pour cet entrepreneur, le Marché Matinal constitue un important poumon économique à Bruxelles. "Sous la direction de Laurent Nys, Mabru a changé de visage grâce au travail effectué sur la notoriété et les infrastructures. Il y a eu l'installation des carports et des panneaux photovoltaïques", rappelle Deniz Toko. Avec 26.800 panneaux solaires installés sur ses toits, cette ASBL de la Ville de Bruxelles possède, en effet, la plus grande installation de toute la Région bruxelloise.