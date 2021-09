Les propositions de Rudi Vervoort pour le plan taxi

Ce jeudi à Bruxelles, Uber fermera son application entre 8h30 et 10h30. Une première en Europe visant à soutenir ses chauffeurs bruxellois qui descendront dans les rues pour demander au gouvernement régional de revoir sa législation en matière de transport rémunéré de personnes. "Cela démontre le pouvoir des plateformes qui peuvent décider de fermer boutique en quelques clics. Dès l'instant où des décisions leur sont défavorables, ils peuvent plier bagage et laisser des centaines de travailleurs sur le carreau. C'est notamment cette disproportion dans le rapport de force que nous voulons réguler ", commente Rudi Vervoort (PS).

Prix variables

Pour continuer à opérer dans la capitale, les plateformes devront donc se soumettre aux règles valables pour l'ensemble du secteur taxis. Ainsi, tant les centrales de réservation classique que les plateformes devront obligatoirement avoir un siège administratif en Belgique et tenir un registre des chauffeurs, voitures et trajets. Aucune règle d'exclusivité ne pourra être imposée aux chauffeurs. Un tarif minimum sera établi par la Région bruxelloise qui plafonnera aussi le surge pricing , en concertation avec les opérateurs. Les prix devront toujours être communiqués au client, en amont de la course.

Enfin, la réforme de Vervoort prévoit deux sous-catégories: le taxi de station, identifiable par son spoutnik, qui peut profiter des places stationnement réservées et des bandes de circulation prioritaire et pratiquer le "maraudage". Et le taxi de rue mis à la disposition du public sur la voie publique après réservation via une plateforme électronique qui ne bénéficie pas des mêmes facilités.