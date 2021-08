Les tests covid gratuits à Bruxelles jusqu'au 15 septembre

"Inquiétante et surveillée de près ": voilà comment la Commission communautaire commune (Cocom), en charge de la campagne de vaccination à Bruxelles, définit la situation épidémiologique dans la capitale. Rappelant au passage les règles en vigueur et la prudence à afficher, notamment lors d'un retour de l'étranger.

Cela étant, Bruxelles présentant un taux d'incidence deux fois plus élevé que la moyenne nationale, et celui-ci continuant à augmenter, essentiellement dans les catégories d'âge les plus jeunes, les autorités bruxelloises ont décidé de rendre les tests encore plus accessibles, afin que "la rentrée la rentrée scolaire se déroule en toute sécurité".