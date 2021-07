Moins de logements prévus sur la friche Josaphat

Depuis des mois, Ecolo et MR jouent la surenchère sur le dossier Josaphat. Mal à l'aise face à l'urbanisation de cette friche ferroviaire située à cheval sur Schaerbeek et Evere, les écologistes ont fait valoir qu'ils bataillaient ferme au sein de la majorité régionale pour obtenir le meilleur compromis permettant de sauvegarder la biodiversité du site. Depuis les bancs de l'opposition, les libéraux proposaient de créer une réserve naturelle sur la partie ouest. Pendant ce temps-là, perspective.brussels achevait son plan bis: moins de logements, plus d'espaces verts dont certains inaccessibles au public afin de préserver la biodiversité de la friche.