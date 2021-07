Olivia P'Tito (Bruxelles Formation): "Former des gens à la construction, on ne demande que cela !"

"On s'en est globalement bien sorti pendant cette année fortement bouleversée", déclare Olivia P'Tito. Selon le rapport annuel 2020 de Bruxelles Formation, on compte "seulement" 17% de stagiaires formés en moins que l'année précédente malgré le nombre important de cours suspendus en raison du covid. Forcément, certaines formations ont été plus pénalisées que d'autres. "C'est le cas notamment du secteur secondaire où il est nécessaire d'être présent sur place. Il était, par exemple, impossible de poursuivre le volet pratique en logistique", illustre la directrice de Bruxelles Formation.

Sur les 2.500 stagiaires qui suivaient une formation en centre à l'époque du premier confinement, 800 avaient pu être maintenus d'emblée dans un format à distance. "Nous avons récolté ce que nous avons semé", fait valoir Olivia P'Tito. Selon elle, la création, en 2015, du service BF TICE visant à l'accompagnement des formateurs pour une appropriation du numérique et de nouvelles pratiques pédagogiques a permis de basculer plus rapidement vers des formations en ligne. "Les formateurs n'ont pas manqué de créativité. Certains ont remplacé les syllabus par des montages vidéos reprenant les moments clés de la formation. À l'inverse, d'autres ont utilisé WhatsApp si c'était l'outil le plus accessible pour leurs stagiaires. "

Boom de l'offre en ligne

En parlant de métiers en pénurie, la construction bénéficiera bientôt d’un nouveau pôle formation emploi. "Le secteur de la construction passe encore peu via Actiris pour recruter. C’est tout l’enjeu de Construcity où l'on travaillera main dans la main avec eux pour capter toutes les offres d’emplois et anticiper les besoins à moyen terme. La stratégie "Rénolution" du gouvernement doit se traduire par de l’emploi pour les Bruxellois. On est capable de former à ces métiers-là, on est prêt et on ne demande que cela !", assure la directrice de Bruxelles Formation. Avec 724 stagiaires formés en 2020, le domaine de la construction figure sur le podium des formations qualifiantes, derrière l'informatique et le management.