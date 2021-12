Plan taxi: Rudi Vervoort travaille à un texte tenant compte des décisions de justice

Deux rassemblements distincts étaient prévus à compter de 6h du matin au niveau de la place Meiser et de la place Schuman. Les manifestants se mettront en route entre 7h30 et 8h. Ils viseront dans un premier à bloquer l'axe de pénétration de l'E40 près de la place Meiser et par ailleurs la rue de la Loi et ses tunnels du côté de la place Schuman. Ils se dirigeront ensuite vers la petite ceinture. Le premier groupe devrait emprunter la chaussée de Louvain pour ce faire.