Pourquoi il doit être fait appel de l’ordonnance "STIB"

L’ordonnance prononcée le 3 mai par le tribunal du travail de Bruxelles étonne par son agressivité, ses incohérences, ses affirmations non démontrées et son ton moralisateur.

L’ordonnance de 69 pages (!) décide que la société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB) en ne donnant pas suite à deux candidatures successives de Madame MT a commis une discrimination directe basée sur ses convictions religieuses . Et le tribunal ordonne à la STIB de "cesser de fonder sa politique de l’emploi sur un principe de neutralité exclusive interdisant, de manière générale, à l’ensemble des membres du personnel, le port de tout signe convictionnel, quel qu’il soit (religieux, politique, philosophique)" et condamne la STIB à payer deux indemnités de dommages de 6 mois de rémunération.

Il est question ici de la composante externe de la liberté de religion c’est- à- dire le droit de montrer ses croyances religieuses et non de la composante interne c’est-à-dire le droit de croire en une religion. L’enjeu est de savoir si une politique de neutralité dite "exclusive" c’est-à-dire qui exclut/interdit tout signe extérieur de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques constitue une limite acceptable à cette composante externe .

Agressivité et incohérence du jugement

L’ordonnance surprend d’abord avec un ton très agressif et des mots très durs contre la STIB et implicitement ses avocats. Un tribunal n’est pas là a priori pour "noter" les écrits d’une partie et des mots comme "sans grande cohérence", "retranscription inutile", "citation redondante", "argutie juridique", "reproduction stérile" ou "que nous peinons à rattacher à la confusion des idées qui précèdent" pour ne citer qu’un seul des considérants (70) ne me semblent pas nécessaire.