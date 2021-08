Réouverture des boîtes de nuit bruxelloises le 1er octobre

Le gouvernement bruxellois et la Brussels by Night Federation sont parvenus à un accord pour rouvrir les boîtes de nuit de la capitale le 1er octobre prochain. Les établissements demanderont à leurs clients de présenter le covid safe ticket.

"Je suis super heureux, et je ne suis pas le seul, Bruxelles va pouvoir retrouver la vie." La joie de Lorenzo Serra, le porte-parole de la Brussels by Night Federation, est réelle: le 1er octobre prochain, après plus d'un an et demi d'arrêt, le monde de la nuit bruxellois va pouvoir reprendre ses activités.