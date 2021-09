Report du covid safe ticket bruxellois à la mi-octobre

Le covid safe ticket devait faire son entrée en deux temps en Région bruxelloise. Il était question de le mettre en œuvre dès le 1er octobre, mais d'attendre la mi-octobre pour les contrôles et les sanctions. Le temps d'envoyer l'ordonnance, pour avis, au Conseil d'État ainsi qu'à l'Autorité de protection des données. Des impératifs qui ont pris plus de temps qu'espéré . Les avis de ces deux organes sont attendus pour cette semaine, ce qui retarde le vote de l'ordonnance au parlement régional.

En plus des consultations des secteurs concernés menées ces dernières semaines, le gouvernement bruxellois veut maintenant se concerter avec son homologue wallon étant donné qu'il a aussi été décidé d'adopter le pass sanitaire au sud du pays, dans des secteurs identiques. À savoir: les établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables, les discothèques, les cafés et les restaurants à l'exception des terrasses, les centres de sport et de fitness, les foires commerciales et congrès ainsi que les établissements du secteur culturel, récréatif et festif à partir de 50 participants.