Roland Cracco (CEO d'Interparking): "Nos parkings refont le plein partout, sauf à Bruxelles"

Les parkings bruxellois feraient exception en Europe et même en Belgique, où le patron d'Interparking observe de bons chiffres à Anvers, Bruges, Knokke, Liège et Namur.

Le CEO d'Interparking s'inquiète pour Bruxelles où les parkings restent vides. La preuve, selon lui, du manque d'attractivité de la capitale belge.

"C'est inquiétant pour Bruxelles", lâche Roland Cracco, CEO d'Interparking. Fondée à Bruxelles il y a une soixantaine d'années, sa société est présente dans huit autres pays d'Europe où son activité se porte apparemment beaucoup mieux que dans la capitale belge. "Dans notre portefeuille de près d'un millier de parkings, ce sont ceux situés dans les gares et les aéroports qui souffrent encore, le secteur aéroportuaire ne s'étant pas encore totalement remis. Mais en Pologne, on a quand même retrouvé 80% du taux d'occupation d'avant-covid contre seulement 60% à Brussels Airport."

70% En moyenne, les parkings bruxellois n'ont retrouvé que 70% du taux d'occupation d'avant-covid.

Et en ville ? "Avec seulement 70% de son taux d'occupation habituel, Bruxelles souffre plus que les autres villes européennes", répond Roland Cracco qui cite en exemple Amsterdam où ses infrastructures sont davantage utilisées par rapport à la situation d'avant-crise (110%). Notre capitale serait également une exception dans le paysage belge, selon le boss d'Interparking qui cite les bons résultats à Liège (100%), Anvers (107%), Bruges (117%), Namur (162%) et Knokke (180%).

La situation dans les parkings serait-elle le reflet d'une situation économique toujours compliquée à Bruxelles? Pour Roland Cracco, cela ne fait pas l'ombre d'un doute. "Bruxelles est très pauvre au niveau de sa population, avec un revenu moyen de 14.973 euros contre 18.000 en Wallonie et plus de 20.000 en Flandre. Son PIB, par contre, est très bon, en partie grâce aux 400.000 navetteurs qui sont désormais en télétravail complet ou partiel. Ces gens consomment donc beaucoup moins à Bruxelles, ils n'enchaînent plus avec un spectacle ou un restaurant après leur journée de travail. Ajoutons à cela le mauvais taux de vaccinations et les visiteurs étrangers qui ne viennent plus..."

Meilleurs taux le week-end

Le phénomène du homeworking se traduit d'ailleurs par un transfert dans les périodes d'utilisation des parkings à Bruxelles. "Alors qu'on avait des taux d'occupation élevés en semaine, ils sont aujourd'hui bas en semaine. Cela augmente fortement pendant le week-end à partir du jeudi soir. Dans les autres villes, les taux sont plus constants. Les navetteurs qui restent chez eux durant la semaine privilégient sans doute d'autres villes près de chez eux pour faire leurs achats", avance Roland Cracco.

"Une politique événementielle peut permettre d'irriguer à nouveau le centre-ville. À ce niveau-là, le politique a un certain pouvoir." Roland Cracco CEO d'Interparking

Durant la crise, les parkings du bas de la Ville étaient plus en difficulté que ceux du haut, mais cette tendance s'est inversée il y a un mois. En lien avec les événements organisés dans le centre tel que le festival Bright Brussels? "On est en train d'étudier cela. La Ville de Bruxelles fait des efforts pour attirer du monde. Si les Plaisirs d'Hiver se tiennent, cela sera positif. Une politique événementielle peut permettre d'irriguer à nouveau le centre-ville. À ce niveau-là, le politique a un certain pouvoir."

Au rayon politique justement, Roland Cracco pointe du doigt les écologistes, responsables selon lui de conférer à Bruxelles l'image d'une ville refermée sur elle-même. Des mesures drastiques en matière de stationnement et de mobilité sont pourtant prises à Amsterdam ou Paris, oppose-t-on. "Mais ces villes peuvent se le permettre! Les gens sont prêts à aller à Paris malgré les difficultés d'accès, à payer une taxe sur la congestion pour aller dans le centre de Londres ou un parking de transit à Amsterdam parce que ces villes sont attractives!", réagit-il. "Sans vouloir être trop négatif, notre centre-ville qui est sociologiquement affaibli n'est pas le même. Il y a aussi un problème de qualité de l'espace public. Ce qui a été mis en œuvre par Ecolo durant la crise avec des blocs de béton partout, c'est horrible!"