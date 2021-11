SmartMove, un projet clé sur porte pour la prochaine majorité bruxelloise

En décembre 2020, le gouvernement bruxellois avait présenté ensemble le projet SmartMove à la presse. Depuis lors, le ministre-président Rudi Vervoort (PS) (à gauche) s'est montré beaucoup plus réticent.

La majorité bruxelloise va poursuivre la concertation autour de son projet de taxation kilométrique suite à l'avis du Conseil d'État.

Non seulement SmartMove ne sera pas implémenté en 2022 comme cela avait initialement été annoncé par l'équipe de Rudi Vervoort (PS), mais le projet de taxation kilométrique ne sera pas une réalité avant 2024. Cela fait quelques mois maintenant que c'est ce qu'il ressort des coups de sonde auprès des différents partis de la majorité bruxelloise. Et même s'il était très attendu, l'avis plutôt positif rendu par le Conseil d'État ne change pas la donne.

Pour rappel, le Conseil d'État a rendu des avis sur le projet d'ordonnance portant l'instauration d'une taxe kilométrique intelligente sur le territoire régional et sur deux autres textes prévoyant la mise à zéro de la taxe de circulation (TC) et de la taxe de mise en circulation (TMC) pour les Bruxellois. Verdict : aucun texte constitutionnel ou institutionnel n’exige un accord de coopération pour introduire une taxe de congestion. En revanche, le Conseil d'État considère que la Région bruxelloise doit mettre tout en œuvre pour parvenir à un accord de coopération en ce qui concerne la mise à zéro de la TC et de la TMC afin de ne pas exclure les véhicules en leasing du nouveau régime fiscal.

"Le diable est dans les détails. Il ne faut pas être grand clerc pour savoir que les Wallons se serviront de cet élément pour bloquer l'ensemble", commente une source gouvernementale.

Or, le ministre-président Rudi Vervoort avait déclaré en septembre dernier, lors d'un déjeuner avec la presse, qu'il ne souhaitait pas que SmartMove soit le point de départ d'une guérilla de longue durée avec d'autres entités comme la Wallonie, à l'aube d'une éventuelle négociation institutionnelle en 2024 nécessitant de faire revivre un front francophone.

Fervents défenseurs d'une taxe sur la congestion, les écologistes - qui font aussi face à une opposition de leur frange wallonne - et DéFI ne se mobiliseront pas pour tenter d'avancer la deadline fixée par les socialistes. Même du côté de l'Open Vld, pourtant à la manœuvre dans ce projet, il n'est pas question d'implémenter une réforme fiscale juste avant une échéance électorale sans que les effets bénéfiques sur les embouteillages puissent se faire ressentir au sein de la population.

À tout cela s'ajoute le contexte de la pandémie et du télétravail généralisé qui met au cœur des débats l'accessibilité de Bruxelles et la survie économique du centre-ville.

Poursuivre la concertation

Mais alors, peut-on en conclure que le projet d'une taxation kilométrique est définitivement enterré ? Eh bien non. Même les socialistes rappellent que ce projet figurait dans leur programme et l'accord de majorité. La difficulté au PS est qu'il existe un hiatus entre ceux qui ont négocié l'accord et les autres. En clair, la couche verte souhaitée à l'époque par Laurette Onkelinx n'est pas franchement au goût de l'actuel président de la Fédération bruxelloise du PS Ahmed Laaouej.

"Nous allons travailler pour donner au prochain gouvernement un projet clé sur porte, prêt à être déployé dès 2024." Un membre du gouvernement bruxellois

Les partis de la majorité sont grosso modo sur la même longueur d'onde : il faut poursuivre la concertation avec les autres entités, comme le recommande le Conseil d'État. Et se servir, comme prévu, des financements du plan de relance européen pour compléter le réseau de caméras ANPR. Au PS et chez Ecolo, on insiste aussi sur la nécessité d'intégrer au modèle fiscal les fameux correctifs sociaux.