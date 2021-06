Tous les Bruxellois majeurs peuvent désormais se faire vacciner

La Région de Bruxelles-Capitale ouvre désormais la vaccination à tous les Bruxellois âgés de 18 ans et plus, tandis que les jeunes de 16 et 17 ans peuvent s'inscrire sur liste d'attente.

Dans la capitale, la campagne de vaccination entame sa dernière ligne droite. Dès ce vendredi 18h, tous les Bruxellois âgés de 18 ans et plus peuvent prendre un rendez-vous pour se faire vacciner dans un des 10 centres de la Région, a annoncé la Commission Communautaire Commune de Bruxelles.

Depuis jeudi, la CoCom a entamé l'envoi des 200.000 dernières invitations par mail et SMS (qui seront suivies d'un courrier postal) aux résidents de 18 ans et plus. Les prises de rendez-vous se font en ligne via la plateforme Bru-vax, ou par téléphone au 02/214.19.19 dès samedi. Il faut se munir de son numéro de registre national et son code postal.