Tracé prolongé pour le tram Tour & Taxis

La future ligne de tram qui devait relier la station de métro Belgica à Rogier, en passant par le site de Tour & Taxis, est finalement prolongée jusqu'à la gare centrale, annonce le cabinet de la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt.

Amorcé lors de la précédente législature, le projet d'une nouvelle ligne de tram entre la station de métro Belgica à Molenbeek-St-Jean et la Place Rogier est revu et corrigé. La ligne passera finalement place St-Lazare, avant de passer sous la petite ceinture, pour rejoindre le Boulevard Pachéco et terminer son trajet à la gare centrale. La place Rogier ne sera donc pas desservie par cette ligne. C'est ce qu'a décidé ce jeudi le gouvernement bruxellois, annonce le cabinet de la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen).

"L’alternative où le tram passait via la place Rogier et la petite ceinture n’a pas été retenue. Cette option était plus chère et plus compliquée au niveau technique, ce qui augmenterait le risque de retard", détaille le cabinet de la ministre.

"La nouvelle ligne reliera parfaitement plusieurs endroits avec différentes fonctions urbaines: des quartiers résidentiels densément peuplés tels que les quartiers Maritime et Brabant, des immeubles de bureaux anciens et nouveaux, des nœuds de mobilité importants et des espaces verts tels que Tour & Taxis et Botanique", explique Van den Brandt.