Trois millions d'euros levés auprès de particuliers bruxellois via le prêt Proxi

Des prêts Proxi de particuliers ont été octroyés à 36 entreprises bruxelloises. La Région va augmenter la garantie pour les projets exemplaires au niveau social et écologique.

Il y a environ un an, la Maison Dandoy profitait du tout premier prêt Proxi mis en place par la Région bruxelloise en octobre 2020. L'emblématique biscuiterie avait ainsi pu lever la somme de 300.000 euros auprès de citoyens désireux de prêter une partie de leur épargne à une entreprise tout en bénéficiant d'avantages fiscaux. Depuis lors, pas moins de 30 autres sociétés et 5 indépendants établis à Bruxelles ont pu emprunter de l'argent à un taux très intéressant via ce mécanisme. Et ce pour un montant total de 2,6 millions d'euros apporté par 675 candidats prêteurs.

"Le prêt Proxi permet d'ancrer encore davantage une entreprise dans un territoire. Les clients et les personnes qui investissent deviennent des sortes d'ambassadeurs." Barbara Trachte Secrétaire d'État bruxelloise à la Transition économique

Un démarrage jugé très encourageant par la secrétaire d'État bruxelloise à la Transition économique, qui rappelle que la mise en place de cet outil, prévu dans l'accord de gouvernement, avait été accélérée durant la crise covid. "Ce n'est pas spécialement un outil de crise, mais il était utile de mobiliser toutes les forces disponibles, dont celle-ci, pour soutenir l'économie réelle. Le prêt Proxi permet d'ancrer encore davantage une entreprise dans un territoire. Les clients et les personnes qui investissent deviennent des sortes d'ambassadeurs", souligne Barbara Trachte (Ecolo).

Selon l'écologiste, la mayonnaise est en train de prendre et ne risque pas de tourner. Si l'on tient compte des promesses de prêt enregistrées qui attendent juste une ultime validation, la somme totale prêtée par des particuliers atteint en réalité déjà trois millions d'euros. Dans le pipeline, la société Isolants Victor Hallet et Les Filles Cuisinent. Cette enseigne de restaurants-table d’hôtes bio, qui compte déjà cinq adresses à Bruxelles, financera ainsi la création de sa cuisine centrale.

Pour rappel, le prêt Proxi permet aux PME et aux indépendants de contracter un prêt pour un montant maximal de 300.000 euros à un taux compris entre 0,875% et 1,75%. Les prêteurs bénéficient quant à eux d'un crédit d'impôt de maximum 4% par an du montant durant les trois premières années, et de 2,5% pendant la durée restante du prêt. En cas de faillite et d'impossibilité de remboursement, le prêteur peut récupérer 30% du montant restant dû grâce à un crédit d'impôt unique.

Garantie renforcée

"Il y a encore un gros travail d'éducation à réaliser auprès des particuliers bruxellois pour qui la notion de crédit d'impôt n'est pas toujours familière." Frédéric Levy Morelle CEO de Look&Fin

Quand une entreprise veut collecter un montant important ou qu'elle n'a pas assez d'investisseurs parmi ses connaissances, des plateformes de crowdlending comme Look&Fin et Ecconova entrent en jeu pour faire le lien entre candidats prêteurs et PME. "Pour un particulier, le prêt Proxi peut représenter un gros travail administratif. Il faut sélectionner l'entreprise, l'évaluer, enregistrer la créance sur la plateforme régionale. À l'inverse, en passant par notre interface, il faut juste cliquer sur trois boutons. On peut investir à partir de 100 euros, ce qui permet de diversifier le risque. Et nous gérons tout le remboursement et le suivi", fait valoir Frédéric Levy Morelle, le CEO de Look&Fin.

Avec 800.000 euros collectés depuis le lancement, le prêt Proxi ne représente qu'une infime partie de l'offre proposée par Look&Fin, précise son patron. "Les premiers mois ont été laborieux, car il fallait roder la machine. Mais cela reste un outil promis à un bel avenir. Un tel prêt subordonné sur une durée de cinq ans, c'est très attractif et cela répond à une demande. Mais il y a encore un gros travail d'éducation à réaliser auprès des particuliers bruxellois pour qui la notion de crédit d'impôt n'est pas toujours familière."