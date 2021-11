Un accord de coopération est facultatif pour SmartMove selon le Conseil d'État

Après les avis de la Commission européenne et celui de l'Autorité de protection des données (APD) concernant SmartMove , le gouvernement bruxellois attendait encore ceux du Conseil d'État. Ces trois avis ont été rendus publics ce vendredi par le ministre bruxellois Sven Gatz (Open Vld). Le premier avis concerne l’instauration d’une taxe kilométrique intelligente sur le territoire régional tandis que deux autres avis portent sur la suppression de la taxe de circulation (TC) et de la taxe de mise en circulation (TMC) pour les Bruxellois.

Pas de compensation intégrale

Mais la Région bruxelloise est-elle compétente pour instaurer une telle taxe sur son territoire ? Selon le Conseil d'État, celle-ci est autorisée à établir une taxe sur la même matière imposable que celle des TC et de TMC car la taxe de congestion poursuivra d'autres objectifs. "C’est l’utilisation effective des routes bruxelloises concernées, uniquement durant les heures correspondant aux plages de congestion, qui déclenche la débition de l’impôt, si le véhicule concerné n’est pas exonéré", observe le Conseil. "Par voie de conséquence, la matière imposable de la taxe de congestion n’est pas identique ni même similaire à celle des taxes de circulation et de mise en circulation. "

Mais comme l'a rappelé le Conseil d'État, le caractère discriminatoire découlait du lien direct entre le montant de la vignette et le montant de l'exonération de la taxe. À l'inverse, le dispositif mis en place par les autorités bruxelloises ne fournit aucune garantie de compensation intégrale puisque "le montant à devoir au titre de la taxe de congestion dépendra uniquement du comportement d’utilisation des routes visées par la taxe".

Surcroît de taxation

Le Conseil d'État reconnaît plus loin que SmartMove est de nature à engendrer pour les navetteurs flamands et wallons un surcroît de taxation dès lors que la TC et la TMC sont maintenues dans ces deux autres Régions. "Néanmoins, cet effet ne doit pas s’envisager de manière statique", peut-on lire dans l'avis qui rappelle ensuite que la charge économique de la nouvelle taxe est liée à l'évolution des habitudes de transport, avec des effets attendus tels qu'un usage moindre de la voiture.