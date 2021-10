Un budget difficile à boucler à Bruxelles

Les finances bruxelloises n'étaient déjà pas au beau fixe avant la crise, mais le covid n'a évidemment rien arrangé. À cela s'ajoutent les recettes du projet de taxation kilométrique SmartMove sur lesquelles il ne faut plus compter. Dans sa trajectoire budgétaire pluriannuelle jusqu'en 2024, le gouvernement bruxellois avait aussi inscrit un montant plus élevé comparé à la part finalement obtenue dans le cadre du plan de relance et de résilience européen.