Un jeudi d'automne enfin comme les autres aux Jeux d'hiver

Après 18 mois d'arrêt, les boîtes de nuit ont rouvert leurs portes. Aux Jeux d'hiver, la vie a repris son cours comme si de rien n'était...

Bois de la Cambre, un jeudi d'automne comme les autres... Enfin, pas tout à fait. Depuis 566 jours, le chemin du Croquet qui mène aux Jeux d'hiver n'avait plus connu une telle effervescence. Fermées depuis un peu plus d'un an et demi en raison de la pandémie provoquée par le coronavirus, les boîtes de nuit attendaient leur heure de pied ferme. In fine, après bien des tergiversations et malgré un nouveau petit sketch bruxellois autour de l'entrée en vigueur du covid safe ticket, le monde de la nuit a pu rouvrir ses portes dès ce vendredi 1er octobre.

Depuis le mois d'octobre 1988, les Jeux d'hiver animent les jeudis soir de la jeunesse dorée bruxelloise. D'abord Avenue Emile de Beco, puis au bois de la Cambre. Pas question donc pour les nouveaux exploitants des "Games" de rater l'occasion et laisser filer ce premier jeudi de réouverture. Mais pour y arriver, il a fallu mettre les petits plats dans les grands, comme nous l'a expliqué Cédric d'Alcantara, un des actionnaires de la discothèque.

Pour entrer dans le saint des saints jeudi soir, il fallait presque montrer triple patte blanche. Trouver le bon accès dans le bois de la Cambre, une mission finalement pas si compliquée malgré des plans de circulation quelque peu changeants ces derniers temps. Passer le premier barrage de contrôle effectué par des gardes.

"Je suis heureux, je vais essayer d'en profiter, je voudrais boire un verre." Cédric d'Alcantara CEO des Jeux d'hiver

La condition pour faire partie des happy fews? "Il faut être sobre, majeur et bien habillé", résume un Cédric d'Alcantara tout à son affaire, très content de voir la file s'allonger. "Je suis heureux, je vais essayer d'en profiter, je voudrais boire un verre", nous a confié le maître des lieux, ne cachant pas une certaine appréhension face à la foule à venir. Plus vraiment l'habitude.

Deux équipes de télévision sont de la partie tandis qu'au bout du chemin du Croquet, la file ne cesse de grandir. Une fois passé ce premier filtre, il faut encore se diriger vers une tente où une (petite) armée d'hôtesses ne sait plus où donner de la tête face à une forêt de téléphones mobiles affichant les QR codes, précieux sésames d'un soir.

"Je ne suis pas vacciné et j'ai fait plein de soirées clandestines." Laurent Jeune fêtard

"C'est trop drôle, on se croirait à un festival", s'emballe un jeune fêtard tendant son téléphone à bout de bras. Enfin, les réfractaires au vaccin peuvent se rendre sous une autre tente où les attendent une infirmière et un infirmier afin de leur faire passer un test antigénique, à 25 euros l'unité. "C'est le prix coûtant. On s'est arrangé avec les membres de Brussels by Night Federation pour s'aligner sur le prix", résume Cédric d'Alcantara.

"Je ne suis pas vacciné et j'ai fait plein de soirées clandestines", s'amuse Laurent, un jeune fêtard. Il n'est pas vraiment contre l'idée, mais il ne supporte pas que l'État lui dicte sa conduite. "Je ne veux pas céder à la pression du gouvernement qui veut m'imposer le vaccin. Je ne veux pas me faire influencer", résume le jeune fêtard, avant de préciser que si ça ne tenait qu'à lui, il irait mettre le feu au "16 rue de la loi". "J'en ai marre des restrictions et des incohérences qu'on nous fait vivre." Monsieur le Premier ministre, si vous nous lisez, pas d'inquiétude, il faut que jeunesse se fasse et passe.

La nuit, tous les chats sont gris. Dans un coin de la terrasse, on croise Moustapha, dit "Jo", un fringant septuagénaire, tiré à quatre épingles, costume rayé, cravate unie. Retraité de l'horeca, c'est un habitué des lieux. Et quand une "gamine" l'interpelle, il lui claque la bise. Car c'est aussi ça, les "Jeux", un doux mélange des genres où jeunes et moins jeunes se côtoient dans une joyeuse fête. Cette soirée de reprise après 18 mois d'abstinence n'a pas fait exception à cette règle immuable.

Une fois passé l'entrée et le premier bar, à gauche, c'est le coin des "vieux", ambiance relax, musique cool et papotes en terrasses; à droite, c'est le coin des jeunes, musique à fond, collés-serrés, une vague ondulante de jeunes assoiffés de sorties, un joyeux magma qui, malgré le covid safe ticket, pourrait causer des années de cauchemar au moins peureux des virologues. Et, dans ce joyeux fatras trop heureux de se retrouver, des jeunes vont chez les vieux "parce que la musique est cool" et les vieux passent chez les jeunes, pas seulement pour la musique.

En fin de compte, rien n'a changé après dix-huit mois. Jeudi soir, au bois, ce fut comme avant, une nuit de liesse et de fête, de joie et de larmes, de retrouvailles et d'abandons. Le tout, parfois en famille. Comme Nicolas et Maureen, de joyeux quinquas, venus avec Léopold, le fiston. Et les amis des parents et les potes des enfants, dans un joyeux mélange foutraque.

Une heure du matin, dernier tour de piste avant de rentrer. Les jeunes s'éclatent, les vieux commencent à grimper sur les banquettes, ça part en sucette. Au hasard des files, on croise Victoria, perchée sur des talons trop hauts pour elle. "J'ai fait la file pendant plus d'une heure, sur mes talons, un truc de ouf. Je suis trop contente, un truc de ouf." Nous aussi, du coup. Surtout que c'est son anniversaire.