Une centaine de taxis manifestent à Bruxelles pour réclamer le contrôle des LVC

Environ 70 taxis selon la police locale Bruxelles-Ixelles et une centaine selon les organisateurs, se sont rassemblés lundi à partir de 9 heures devant le Palais de justice de Bruxelles pour réclamer des contrôles suite à la reprise d'activité des chauffeurs LVC (location de véhicules avec chauffeur). Une ordonnance d'urgence , validée par la Région bruxelloise, permet depuis le 11 décembre aux chauffeurs liés à la plateforme Uber de reprendre le volant .

Une fois la place Poelaert remplie, les manifestants se sont dirigés, via la petite ceinture, vers les bureaux de l'Agence bruxelloise de la mobilité et de la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen). La rencontre d'une délégation avec un membre du cabinet de la ministre s'est terminée vers 13h15.

Une situation "pire qu'avant"

Les conditions exigées par l'ordonnance

Début décembre, la Région bruxelloise a proposé un régime dérogatoire transitoire pour permettre aux chauffeurs passant par la plateforme Uber de continuer à travailler. Parmi les conditions exigées par l'ordonnance d'urgence, le chauffeur LVC doit être capable de prouver qu'il a introduit une demande d'autorisation d'exploiter au plus tard le 15 janvier 2021 . Cette date correspond à un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles estimant que la plateforme utilisée par Uber relevait de la fraude à la loi.

En outre, les chauffeurs LVC doivent démontrer qu'ils exercent cette activité pendant au moins 20 heures par semaine. Seules les courses avec réservation préalable via des plateformes électroniques intégrées sont autorisées et le maraudage physique est interdit aux chauffeurs LVC. Enfin, il leur est également interdit de stationner sur la voie publique et sur les emplacements réservés aux taxis.