Vers une introduction du pass sanitaire en deux temps à Bruxelles?

Pour mémoire, un accord de coopération autorise les entités qui le souhaitent à avoir recours au CST dans les secteurs suivants: les restaurants et les cafés, les discothèques, les clubs de sport et de fitness, les foires commerciales et les congrès, les structures appartenant au secteur culturel, festif et récréatif et les établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables. Le CST s'appliquera ainsi à toutes les personnes de plus de 16 ans sauf pour les événements de masse, les hôpitaux et les maisons de repos où il sera requis dès 12 ans.