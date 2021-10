Vivaqua va encore diversifier sa production d'eau

"L'eau ne tombe pas du ciel." Avec ce slogan, Laurence Bovy espère ancrer dans nos esprits que derrière l'eau potable qui s'écoule joyeusement de nos robinets se cachent des processus industriels parfois complexes. En 130 ans d'existence, l'intercommunale chargée de la production et de la distribution de l'eau en Région bruxelloise n'a jamais failli à ses missions. "Nous n'avons encore jamais connu d'épisodes berlingots. Nous avons un appareil de production très robuste et diversifié ", fait valoir la directrice générale de Vivaqua.

Cet appareil de production sera-t-il pour autant capable de résister aux changements climatiques? Face à des phénomènes jugés interpellants, l'intercommunale a décidé de mener une analyse des risques afin de s'assurer de toujours pouvoir répondre aux besoins de la population et des entreprises bruxelloises d'ici à 2040. En plus du "water safety plan" exigé par l'Europe sur le plan sanitaire, Vivaqua s'est doté, d'initiative, d'un " water quantity plan" qui se veut pour l'heure rassurant.

Revenons d'abord sur l'eau potable qui ne tombe pas du ciel. L'eau consommée à Bruxelles provient à 97% de Wallonie où Vivaqua détient la majorité de ses 26 captages et trois autoroutes de l'eau. L'intercommunale comprend des captages par pompages d'eau souterraine à Mons, Spy, Braine... Elle mise, en cas de fortes demandes, sur des captages de réserve , soit de l'eau accumulée dans d'anciennes carrières, à Ligny, Écaussinnes...

"Ce sont les hivers secs qui nous pénalisent. Les pluies utiles sont celles entre novembre et avril quand la nature sommeille et ne pompe pas tout."

"À Modave, la nature fait le travail. L'eau purifiée par la roche s'écoule de manière gravitaire jusqu'à Bruxelles sans que l'on doive injecter de l'énergie pour l'acheminer. Tandis que l'eau recueillie à Vedrin nécessite un traitement", explique Tanguy Robert, hydrogéologue chez Vivaqua, qui observe une légère tendance à la baisse sur les volumes prélevés dans les captages gravitaires qui représentaient environ un tiers de la production en 2020. "Cela fluctue d'une année à l'autre, mais c'est une tendance qui apparaît sur les séries longues. Ce sont les hivers secs qui nous pénalisent. Les pluies utiles sont celles entre novembre et avril quand la nature sommeille et ne pompe pas tout."

Limitation de Tailfer

C'est sur le site de Tailfer, où Vivaqua pompe dans la Meuse 35 à 50% de sa production totale , que les changements climatiques pourraient s'avérer les plus problématiques. Les prélèvements d'eau y sont limités en fonction du débit du fleuve. À l'exception du dernier été marqué par les inondations, les épisodes d'étiage menant à des limitations potentielles ou effectives sont en hausse ces dernières années.

Selon le scénario le plus pessimiste, la capacité de production de Vivaqua pourrait être insuffisante pour répondre aux besoins maximalistes en eau cinq jours par an.

Même selon le scénario du pire, basé sur des conditions extrêmes au niveau de la production et de la consommation d'eau, la capacité de production reste supérieure aux fournitures nécessaires jusqu'en 2025. Selon les projections de Vivaqua, il est possible que les volumes d'eau ne répondent pas aux besoins maximalistes cinq jours par an (soit 1,5% de l'année).