Vivaqua veut augmenter le prix de l'eau de 15% à Bruxelles en 2022

Le conseil d'administration de Vivaqua a décidé ce mercredi qu'il introduirait auprès de Brugel une demande de rattrapage de l'indexation non obtenue de 2014 à 2019. Pour un quart des ménages bruxellois ayant droit au tarif social, la facture d'eau diminuera par rapport aux tarifs actuels.

Le modèle économique de Vivaqua n'est plus pérenne. Les investissements massifs qui sont indispensables pour réhabiliter les infrastructures souterraines vétustes ne sont pas couverts par les recettes de l'intercommunale, qui proviennent surtout de la facture d’eau des Bruxellois.

C'est la raison pour laquelle Vivaqua avait obtenu le feu vert de Brugel pour une indexation du prix de l'eau en 2020 et en 2021. Aujourd'hui, le conseil d'administration va plus loin en introduisant auprès du régulateur une demande d'augmentation unique de 15% en 2022, afin de rattraper les indexations non obtenues dans passé.

Dans un communiqué, l'intercommunale a assuré que le prix de l'eau en Région bruxelloise resterait malgré tout plus bas que dans les deux autres régions du pays et que les ménages bénéficiaires de l'intervention sociale paieront, de 2022 à 2026, un prix inférieur de 2 à 15% au montant actuel indexé. Vivaqua donne l'exemple d'un ménage de deux personnes avec une consommation de 70 m³. Leur facture passera de 260 à 299 euros par an, pour une année pleine. À consommation égale, un ménage BIM de deux personnes verra sa facture diminuer de 260 à 231 euros.

Par ailleurs, le conseil d’administration s’est prononcé en faveur de la suppression du tarif progressif en quatre tranches (le prix au m³ progressivement de plus en plus élevé), aujourd’hui applicable aux ménages, pour le remplacer par un prix unique au m³. Outre une meilleure lisibilité de la facture, Vivaqua considère qu'un tarif linéaire permettra de corriger un effet pervers vis-à-vis des ménages précarisés. Selon une étude de Brussels Studies, leur consommation d'eau est souvent plus élevée en raison notamment de vieux appareils électroménagers ou de problèmes de fuites.

Enrayer la croissance de la dette

Depuis qu'elle a pris la tête de l'intercommunale, Laurence Bovy n'a eu de cesse d'alerter sur l'impasse financière dans laquelle se trouve Vivaqua. Entre 2014 et 2021, le prix de l'au n'a progressé que de 3% en Région bruxelloise, contre 16,5% en moyenne ailleurs dans le pays.

100 Millions De 100 à 110 millions d’euros sont investis chaque année par Vivaqua dans l’entretien et la rénovation de ses infrastructures.

Or, les coûts pour mener à bien les missions de production et de distribution d'eau potable ont augmenté. De 100 à 110 millions d’euros sont ainsi investis chaque année dans l’entretien et la rénovation de ses infrastructures, et en particulier dans le réseau d’égouttage.

"Cette situation de sous-financement depuis plusieurs années a conduit l’entreprise à un endettement cumulé très élevé : ainsi, en 2020, la dette bancaire de Vivaqua représentait un montant global de 877 millions d'euros", indique l'intercommunale ce mercredi. C'est dans cette optique que Vivaqua a entamé ses démarches auprès de Brugel pour obtenir des tarifs qui reflètent le coût-vérité de l'eau. En parallèle, l'intercommunale s'est aussi engagée à réduire ses coûts de fonctionnement, à hauteur de 30 millions par an.

Si la demande de hausse des tarifs pouvait sembler autrefois peu audible dans une Région enregistrant une proportion de population en risque de pauvreté plus élevée que la moyenne belge, Vivaqua estime que le développement de nouveaux correctifs sociaux change la donne.