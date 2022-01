20.000 propriétaires n'ont toujours pas déclaré leur bien à l'étranger

Depuis cette année, la base imposable des biens situés à l’étranger est déterminée par un revenu cadastral (RC) et non plus sur base de la valeur locative brute. Pour déterminer le montant du RC, l'administration fiscale avait, en 2021, invité les propriétaires concernés à introduire une déclaration de leur(s) bien(s) immobilier(s) situé(s) à l’étranger, via un formulaire. Ils avaient exactement jusqu'au 31 décembre 2021 pour le faire. Au total, 168.000 Belges possédant 210.000 biens immobiliers à l'étranger étaient concernés par cette déclaration.